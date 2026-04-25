Vero Lozano la picanteó con Wanda Nara: "Chicas Telefe"

Además, aportó detalles sobre las complicaciones de producción que enfrenta el formato: "Bake Off es un formato que la BBC pide sí o sí que se haga en exteriores y tengo entendido que están hablando a ver si aprueban hacerlo adentro, en ese caso, sería otro presupuesto".

Sobre su vínculo con Wanda Nara, Lozano buscó bajarle el tono a cualquier conflicto personal, aunque deslizó cierta incomodidad con situaciones pasadas: "Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expres y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después", expresó, en referencia a la polémica publicación de la empresaria junto a Johnny Depp.

Cabe recordar que Wanda Nara estuvo al frente de la última edición de Bake Off Famosos en 2024, mientras que, de concretarse el regreso del ciclo, la conducción quedaría en manos de Lozano. Por su parte, Wanda continuaría liderando una nueva temporada de MasterChef, tras el buen desempeño que tuvo la versión con celebridades.