Vero Lozano la picanteó con Wanda Nara: "Chicas Telefe"
La conductora se refirió a las tensiones que circularon en el canal y dejó en claro su lugar dentro del canal de las pelotas.
En medio de versiones cruzadas y rumores sobre una supuesta disputa por la conducción de Bake Off, Vero Lozano decidió hablar sin rodeos y aclarar cómo es su presente dentro de Telefe. La conductora no solo se refirió a su vínculo con Wanda Nara, sino que también dio definiciones concretas sobre los proyectos que podrían llegar a la pantalla en los próximos meses.
En diálogo con Intrusos, Vero Lozano se metió de lleno en una de las versiones más comentadas de los últimos meses: la supuesta interna con Wanda Nara por la conducción de Bake Off. Lejos de esquivar el tema, la conductora fue directa al hablar de su rol dentro del canal y cómo se posiciona frente a otras figuras.
"Yo me siento una figura de Telefe, sin lugar a duda. Cada una ocupa su lugar, también lo es Wanda, lo es Susana, somos muchas las chicas de Telefe", comenzó la conductora de Cortá por Lozano, marcando una postura conciliadora pero firme.
En ese marco, también aclaró su situación respecto al futuro del reality culinario y dejó una definición concreta sobre su participación: "Si se hace Bake Off lo hago yo pero no creo que se haga este año por presupuesto. Sería Popstars y después me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef porque ya está el estudio hecho".
Además, aportó detalles sobre las complicaciones de producción que enfrenta el formato: "Bake Off es un formato que la BBC pide sí o sí que se haga en exteriores y tengo entendido que están hablando a ver si aprueban hacerlo adentro, en ese caso, sería otro presupuesto".
Sobre su vínculo con Wanda Nara, Lozano buscó bajarle el tono a cualquier conflicto personal, aunque deslizó cierta incomodidad con situaciones pasadas: "Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expres y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después", expresó, en referencia a la polémica publicación de la empresaria junto a Johnny Depp.
Cabe recordar que Wanda Nara estuvo al frente de la última edición de Bake Off Famosos en 2024, mientras que, de concretarse el regreso del ciclo, la conducción quedaría en manos de Lozano. Por su parte, Wanda continuaría liderando una nueva temporada de MasterChef, tras el buen desempeño que tuvo la versión con celebridades.
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