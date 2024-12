La ex de Ricardo Centurión ingresó a Gran Hermano y destrozó al futbolista: "Un infierno"

Lauría, quien comparte una hija con el deportista, no dudó en criticarlo duramente. “Me separé porque me harté de las infidelidades. Me hizo pasar por mucho dolor. Yo estaba realmente enamorada, pero enamorada en serio. No era por la fama, porque si ese hubiera sido el caso, habría buscado figurar hace años. Siempre mantuve un perfil bajo”, confesó la participante, visiblemente conmovida.