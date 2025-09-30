La exigente rutina de Gerardo Romano en natación: "Hago un kilómetro"
El actor reveló durante una charla en el streaming de OLGA cómo es su rutina para mantener un buen estado físico.
Gerardo Romano, de 79 años, hizo público en 2024 que padece Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y provoca síntomas como temblores, rigidez y lentitud en los movimientos. Desde entonces, el actor continúa trabajando en teatro y televisión (también forma parte del elenco de En el barro de Netflix), incorporando a su rutina un tratamiento médico y ejercicio regular, que incluye nadar cuatro veces por semana alrededor de un kilómetro por sesión. Romano ha contado que el diagnóstico le generó angustia, pero que eligió mantener su actividad laboral y física como parte de su respuesta a la enfermedad.
Este martes, el actor estuvo invitado en el streaming Olga y al ser consultado como se cuida para seguir activo, Romano dijo que: "Voy a todos lados, sea donde sea que me citen, en bicicleta. Voy a natación y nado 1 kilómetro cada vez que voy. Lo hago tres veces por semana. También voy un poquito al gimnasio, y voy y vengo en bicicleta, voy por todos lados en ella", reveló.
Su lucha contra el Parkinson
Hace unos meses, luego de revelar que tenía Parkinson, la enfermedad que se le manifiesta con rigidez y temblores unilaterales, el actor contó en una entrevista que en vez de verse afectado, sintió que salvó de algún modo.
“Me salvó en la notificación que la vida me hizo que tengo parkinson, me salvó en el sentido existencial y profundo de la vida, de darme elementos para expresarme en la realidad”, indicó.
“Estoy todo lo bien que puedo. Trato de no hacerle cargo a los demás de mi ánimo o mi mirada sobre el tema. Quizás lo que más me consuela saber es la finitud. Hay como una abreviación en lo que se produce este fenómeno este tema neurodegenerativo. De repente la característica que tiene es que se apuran los plazos de avejentamiento arterial. ¿Cómo vivo si me queda menos? ¿A que le doy prioridad? Te diría que es algo hasta didactico saber que tenes a la muerte pisándote los talones. Te enseña a vivir más intensamente”, ceró.
