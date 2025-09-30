La exigente rutina de Gerardo Romano en natación: "Hago un kilómetro"

“Me salvó en la notificación que la vida me hizo que tengo parkinson, me salvó en el sentido existencial y profundo de la vida, de darme elementos para expresarme en la realidad”, indicó.

“Estoy todo lo bien que puedo. Trato de no hacerle cargo a los demás de mi ánimo o mi mirada sobre el tema. Quizás lo que más me consuela saber es la finitud. Hay como una abreviación en lo que se produce este fenómeno este tema neurodegenerativo. De repente la característica que tiene es que se apuran los plazos de avejentamiento arterial. ¿Cómo vivo si me queda menos? ¿A que le doy prioridad? Te diría que es algo hasta didactico saber que tenes a la muerte pisándote los talones. Te enseña a vivir más intensamente”, ceró.