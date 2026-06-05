Así fue la última aparición pública del Indio Solari: un mensaje grabado y un emotivo homenaje en la UBA

El mensaje del Indio Solari en la UBA que emocionó a todos

Indio Solari El último mensaje del Indio Solari

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando se reprodujo un mensaje grabado por el propio Solari.

“Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, expresó el músico.

Una despedida musical cargada de emoción

La ceremonia concluyó con un concierto encabezado por Gaspar Benegas, integrante de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió el diploma y la medalla en nombre del artista.

indio solari ultima aparicion Gaspar Benegas, integrante de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Acompañado por un octeto de cuerdas, Benegas interpretó algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera solista del Indio.

En el Aula Magna sonaron temas como "El tesoro de los inocentes", "La murga de la virgencita", “Había una vez”, “Salando las heridas”, "El ruiseñor, el amor y la muerte", "Ostende Hotel", “Serenata de los santos fumadores, El arte del buen comer” y "Flight 956".

indio solari ultima aparicion El acto, marcado de emoción, incluyó un concierto en vivo

El concierto cerró con Yo caníbal, momento en el que se sumó una participación grabada del Indio, causando una gran emoción entre el público presente.

El homenaje también fue seguido en simultáneo por cientos de fanáticos desde una pantalla gigante instalada en Plaza Houssay, donde se vivió una verdadera celebración de su legado artístico.

El video completo del homenaje al Indio Solari en la UBA

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