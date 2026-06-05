Así fue la última aparición pública del Indio Solari: un mensaje grabado y un emotivo homenaje en la UBA
El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años. Había conmovido a todos durante su aparición en la ceremonia.
La noticia de la muerte de Indio Solari conmocionó este viernes al mundo de la música. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson. Su última aparición pública con un mensaje grabado durante un homenaje en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cobra hoy otro significado.
La ceremonia se realizó el viernes 15 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, donde la UBA le otorgó al Indio Solari el Doctorado Honoris Causa, una de las máximas distinciones académicas del país. Aunque el músico no estuvo presente físicamente, su voz volvió a emocionar a miles de personas a través de un mensaje grabado que, tras conocerse su fallecimiento, adquiere un valor aún más significativo.
Un reconocimiento histórico al Indio Solari
Durante el acto, el vicerrector Emiliano Yacobitti destacó la importancia cultural del músico y lo definió como “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país y, que demostró a lo largo de cinco décadas, que la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”.
Además, remarcó que la universidad reconocía no solamente a un cantante o compositor, sino a una figura capaz de generar pensamiento crítico a través del arte popular.
“Hoy la UBA le otorga su Doctorado Honoris Causa no porque sus letras hayan entrado a las aulas, sino porque la universidad reconoce que el pensamiento crítico no tiene un solo formato.Que la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas. Que el arte popular, cuando es genuino, es también una forma de conocimiento”, expresó durante el homenaje.
El mensaje del Indio Solari en la UBA que emocionó a todos
Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando se reprodujo un mensaje grabado por el propio Solari.
“Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, expresó el músico.
Una despedida musical cargada de emoción
La ceremonia concluyó con un concierto encabezado por Gaspar Benegas, integrante de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió el diploma y la medalla en nombre del artista.
Acompañado por un octeto de cuerdas, Benegas interpretó algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera solista del Indio.
En el Aula Magna sonaron temas como "El tesoro de los inocentes", "La murga de la virgencita", “Había una vez”, “Salando las heridas”, "El ruiseñor, el amor y la muerte", "Ostende Hotel", “Serenata de los santos fumadores, El arte del buen comer” y "Flight 956".
El concierto cerró con Yo caníbal, momento en el que se sumó una participación grabada del Indio, causando una gran emoción entre el público presente.
El homenaje también fue seguido en simultáneo por cientos de fanáticos desde una pantalla gigante instalada en Plaza Houssay, donde se vivió una verdadera celebración de su legado artístico.
El video completo del homenaje al Indio Solari en la UBA
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