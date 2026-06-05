Qué decía el Indio Solari sobre su muerte
En una de sus últimas entrevistas, el Indio Solari habló a corazón abierto sobre la muerte, el avance del Parkinson y cómo transitaba sus últimos meses.
La repentina muerte de Carlos Alberto Solari conmocionó profundamente al mundo de la música argentina. En sus últimos meses de vida, el Indio Solari había brindado una íntima y extensa entrevista donde reflexionó con muchísima serenidad sobre el inevitable final, el implacable paso del tiempo y su enfermedad.
La reveladora visión del Indio Solari sobre la muerte
IMPORTANTE: MURIÓ EL INDIO SOLARI
Durante una extensa y profunda charla radial con el conductor Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle el pasado mes de diciembre, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó frases que hoy, tras la confirmación de su deceso, cobran una dimensión sumamente especial.
Lejos de mostrarse angustiado o preocupado por su inminente destino, el ídolo del rock nacional aseguró que encaraba el tema con total tranquilidad. “No tengo ningún miedo”, afirmó tajantemente al ser consultado sobre cómo se relacionaba con la idea de morir. Y agregó con su habitual lucidez poética: “No pienso en el futuro, vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años, en el presente. No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede”.
Su convivencia con el Parkinson y el paso del tiempo
El querido músico también se refirió a su difícil cotidianidad a raíz del Parkinson, una condición neurodegenerativa que hizo pública en el año 2016 y que cambió su rutina por completo. “Es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo”, detalló frente a los micrófonos.
Sobre el severo deterioro físico y motor que padecía, confesó de manera cruda: “Cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter. El día que estás mal, estás mal”. Sin embargo, a pesar del duro diagnóstico, el artista evitó cualquier tipo de autocompasión.
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“La enfermedad no me deja hacer cosas, pero me da tiempo para hacer otras. Tengo suerte de que siempre hice lo que quise y funcionó”, remarcó con mucho orgullo. Fiel a su inquebrantable personalidad, el músico rechazó cualquier mirada nostálgica sobre su propia e inmensa historia: “No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada. A mí no me pasaron cosas más importantes que ser el Indio Solari”, concluyó.
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