Qué decía el Indio Solari sobre su muerte

Su convivencia con el Parkinson y el paso del tiempo

El querido músico también se refirió a su difícil cotidianidad a raíz del Parkinson, una condición neurodegenerativa que hizo pública en el año 2016 y que cambió su rutina por completo. “Es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo”, detalló frente a los micrófonos.

Sobre el severo deterioro físico y motor que padecía, confesó de manera cruda: “Cuando no tengo asistencia tardo 40 minutos en ponerme un suéter. El día que estás mal, estás mal”. Sin embargo, a pesar del duro diagnóstico, el artista evitó cualquier tipo de autocompasión.

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“La enfermedad no me deja hacer cosas, pero me da tiempo para hacer otras. Tengo suerte de que siempre hice lo que quise y funcionó”, remarcó con mucho orgullo. Fiel a su inquebrantable personalidad, el músico rechazó cualquier mirada nostálgica sobre su propia e inmensa historia: “No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada. A mí no me pasaron cosas más importantes que ser el Indio Solari”, concluyó.