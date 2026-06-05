Murió el Indio Solari: los detalles de su muerte y sus últimos minutos con vida

Según la información aportada, el exvocalista de Patricio Rey se encontraba en la intimidad de su casa ubicada en el barrio de Parque Leloir. Durante la madrugada, el músico comió y posteriormente se tiró a su pileta. El momento fatal ocurrió instantes después: cuando salió del agua, el cantante se descompensó y murió de manera repentina.

Estos nuevos datos oficiales esclarecen las dudas iniciales sobre la muerte del Indio Solari, aportando un marco certero sobre sus últimos minutos de vida y confirmando el triste y abrupto desenlace físico del querido músico.