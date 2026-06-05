Murió el Indio Solari: los detalles de su muerte y sus últimos minutos con vida
La confirmación de que murió el Indio Solari sacudió al país. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se descompensó tras salir de su pileta.
La noticia de que murió el Indio Solari generó una inmensa conmoción en toda la Argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años en su residencia, dejando un profundo vacío en el rock nacional y millones de fanáticos consternados.
Ante la incesante ola de búsquedas e incredulidad en las redes sociales sobre si realmente falleció el Indio Solari, la dolorosa respuesta es afirmativa. El ídolo indiscutido de Los Redondos perdió la vida este viernes de forma inesperada, cerrando así una de las páginas más importantes e incomparables de la música de nuestro país.
Los detalles: ¿de qué murió el Indio Solari?
IMPORTANTE: MURIÓ EL INDIO SOLARI
Para responder a la pregunta que se hace todo el país sobre las causales de su deceso, el periodista Rodrigo Alegre reveló la cronología de lo sucedido durante la trágica jornada.
Según la información aportada, el exvocalista de Patricio Rey se encontraba en la intimidad de su casa ubicada en el barrio de Parque Leloir. Durante la madrugada, el músico comió y posteriormente se tiró a su pileta. El momento fatal ocurrió instantes después: cuando salió del agua, el cantante se descompensó y murió de manera repentina.
Estos nuevos datos oficiales esclarecen las dudas iniciales sobre la muerte del Indio Solari, aportando un marco certero sobre sus últimos minutos de vida y confirmando el triste y abrupto desenlace físico del querido músico.
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