La familia de Gustavo Cerati emocionada por "Ecos", el regreso de Soda Stereo
Durante una entrevista con TN Show, Laura y Benito Cerati hablaron del nuevo espectáculo de Soda Stereo en Buenos Aires. Su emoción al ver el regreso.
La mística de una de las bandas más influyentes del rock nacional volvió a encenderse este sábado con la inauguración de Ecos, el flamante espectáculo que celebra la historia de Soda Stereo. Con una ambiciosa agenda de diez funciones programadas en el Arena de Buenos Aires, el show se posiciona como un hito tecnológico y emocional que busca honrar la memoria de Gustavo Cerati y la vigencia de su música.
En la antesala de esta primera fecha, Benito y Laura Cerati, hijo y hermana del legendario líder de la banda, compartieron sus sensaciones con TN La Viola. Ambos coincidieron en la profunda carga sentimental que rodea a esta producción, destacando la mezcla de ansiedad y alegría que les genera ver nuevamente la obra de Gustavo en un escenario de tal magnitud. “Tengo el corazón latiendo medio rápido, así que con emoción. Esperamos y deseamos que les guste, que lo puedan disfrutar y volver a cantar todas sus canciones”, manifestó Laura durante la entrevista con Fernando “El Negro” Molinero y Naza Di Serio.
Uno de los puntos más destacados por los familiares del músico fue la forma en que el espectáculo aborda la ausencia física de Cerati. Para Benito, la propuesta técnica de Ecos permite un reencuentro que de otra forma sería imposible, aceptando que la figura de su padre es única en la historia del rock nacional. “Que el show pueda transmitir eso, que lo que la gente quiere es verlo de vuelta, en cierto punto. Ya nos dimos cuenta, hace mucho, mucho tiempo, que es irremplazable, así que el único que lo puede reemplazar es él mismo, y esta es la mejor forma”, reflexionó el joven artista.
Más allá del impacto visual, Benito subrayó el valor histórico de estas diez presentaciones como un puente entre el pasado y el futuro de la música regional. Según sus palabras, este evento es fundamental para “mantener la mecha prendida de la historia de Soda, de la historia del rock nacional, del rock latino”, permitiendo que nuevas generaciones comprendan la relevancia de un sonido que sigue marcando tendencia.
A pesar de haber seguido de cerca el desarrollo del proyecto, Laura Cerati reveló que para ellos el debut también guardaba un componente de asombro. La hermana del músico destacó que el show fue realizado por el mismo equipo que acompañó a Gustavo durante su carrera, lo que garantiza una continuidad estética y profesional. “Se hizo con mucha calidad, con mucho respeto, con mucho cuidado, con un gran equipo, que siempre acompañó mi hermano, por lo que creemos que les va a gustar. Este sería el primer show en el que vamos a ver todo, así que para nosotros también es un poco sorpresa”, comentó con entusiasmo.
Finalmente, Benito puso el foco en la experiencia colectiva que representa Ecos. Para él, aunque la nostalgia es inevitable, el objetivo principal es la celebración de una obra atemporal en un contexto tecnológico de vanguardia. “La emoción va a estar, pero también siento que es un momento para reunir a las personas que fueron seguidoras de esta música tan increíble”, concluyó, reafirmando que el disfrute del público es la verdadera premisa que debe primar en esta serie de conciertos históricos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario