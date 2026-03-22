La familia de Gustavo Cerati emocionada por "Ecos", el regreso de Soda Stereo

A pesar de haber seguido de cerca el desarrollo del proyecto, Laura Cerati reveló que para ellos el debut también guardaba un componente de asombro. La hermana del músico destacó que el show fue realizado por el mismo equipo que acompañó a Gustavo durante su carrera, lo que garantiza una continuidad estética y profesional. “Se hizo con mucha calidad, con mucho respeto, con mucho cuidado, con un gran equipo, que siempre acompañó mi hermano, por lo que creemos que les va a gustar. Este sería el primer show en el que vamos a ver todo, así que para nosotros también es un poco sorpresa”, comentó con entusiasmo.