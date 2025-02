La feroz discusión entre Enzo Aguilar y Horacio Pagani por Jonatan Viale

Enzo Aguilar al finalizar el informe, miró a cámara y expresó con el tono que lo caracteriza cuando está convencido de lo que va a decir:, expresó: "Qué poca autocrítica tiene todos estos, sobre todo, le hablo a Viale".

Y continuó: "¿Decir que la gente te ataca?, te ataca tu canal que puso la entrevista, si no la editaron bien es problema de tu canal que no te debe querer por como laburas vos, pero atacar a la gente y decir yo no los voy a defraudar, vos te defraudaste a vos solo por la forma que tenes de trabajar como periodista que es espantosa" manifestó sin ningún tipo de reparo y elevando cada vez más su tono de voz.

A lo que Pagani lo interrumpió y le dijo: "Pará un poquito, no hables así de un colega" aunque de inmediato se corrigió y manifestó: "buah, colega tuyo no es, no hables así de un tipo que ni conoces, no ofendas así viejo, dejate de joder".

"Estaba hablando yo" manifestó Aguilar, a lo que Pagani reiteró: "No hable así, carajo". Mauricio D'Alessandro aprovechó y en el picante ida y vuelta, tiró: "No se hace periodismo de periodistas", a modo de apaciguar el ida y vuelta.

pagani enzo