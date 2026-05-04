Inesperado: el "pico" de Horacio Pagani con Marcelo Bonelli tras la hazaña de Franco Colapinto
El veterano periodista había prometido un gesto insólito si el piloto argentino lograba meterse entre los primeros puestos.
Una vez más, Horacio Pagani se convirtió en el centro de atención. El periodista no esquivó su propia palabra y terminó regalando uno de los momentos más comentados de los últimos días en los medios argentinos.
Todo había comenzado como una promesa lanzada casi al pasar: “si Franco Colapinto terminaba una carrera entre los nueve primeros, le daba un pico a todos sus compañeros”. Lo que sonaba exagerado y hasta improbable, terminó tomando forma cuando el joven piloto argentino tuvo una actuación destacada.
El desenlace llegó con el Gran Premio de Miami, donde Franco Colapinto cruzó la meta en un sorprendente séptimo puesto. Sin excusas ni margen para hacerse el distraído, Pagani decidió honrar su palabra, aunque con una elección particular: el “beneficiado” fue Marcelo Bonelli, quien recibió el beso en plena transmisión y ante la reacción entre risas y asombro del resto del equipo.
El episodio, cargado de humor y espontaneidad, no tardó en replicarse en redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de horas. Los usuarios celebraron tanto el resultado deportivo como la escena en el estudio, que sumó un condimento inesperado a la euforia por el rendimiento del piloto.
Más allá de la anécdota, la actuación de Colapinto volvió a despertar entusiasmo en el público argentino, reafirmando su proyección y capacidad para destacarse en la máxima categoría. Su séptimo puesto no solo fue un resultado deportivo relevante, sino también el disparador de una situación que trascendió el automovilismo.
En ese contexto, Pagani volvió a demostrar que no necesita excusas para bancar al joven corredor, aunque esta vez su apoyo vino acompañado de una escena desopilante que lo tuvo como protagonista absoluto. Entre promesas cumplidas y risas en vivo, la televisión sumó un momento que ya quedó en la memoria reciente del espectáculo deportivo.
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