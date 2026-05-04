Inesperado: el "pico" de Horacio Pagani con Marcelo Bonelli tras la hazaña de Franco Colapinto

El desenlace llegó con el Gran Premio de Miami, donde Franco Colapinto cruzó la meta en un sorprendente séptimo puesto. Sin excusas ni margen para hacerse el distraído, Pagani decidió honrar su palabra, aunque con una elección particular: el “beneficiado” fue Marcelo Bonelli, quien recibió el beso en plena transmisión y ante la reacción entre risas y asombro del resto del equipo.