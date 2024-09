La firme postura de Martín Ku por el enojo de Nicolás Grosman: qué dijo

En tanto, quien tomó la palabra sobre lo sucedido fue Martín Ku quien decidió comenzar el streaming hablando del enojo de Nico y dejó en claro: "Si no damos nuestra versión de las cosas que pasaron somos los malos de la historia, siempre pasa lo mismo", explicó. Luego de esto, ahondó en sus declaraciones.

Qué dijo Martín Ku tras el enojo de Nicolás Grosman

martin ku

"¿Cuantas veces nos pidieron por Manzana, por Flor, por Cata, por Virginia? Y se puede seguir sumando...a toda esa gente no la podíamos invitar para poner incomodo a uno de nuestros compañeros", interrumpió Onty. Es por esto que el Chino fue tajante: "Para aclarar un poquito la videollamada fue justamente cuando el no estaba para que no se sienta incomodo. Entonces podíamos aprovechar y tener a una ex compañera de invitada. Si eso no lo van a llamar traición, bueno, somos terribles traidores".

Por otro lado, el Cordobés cerró: "Lo hicimos para no hacerlo sentir incomodo y nos salió como el ojete. No se puede tener contento a Dios y al diablo, mucho menos acá que en la vida misma. Vamos a hacer lo que se pueda".