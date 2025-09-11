La foto de Mauro Icardi que expone la inseguridad de la China Suárez: "Él tuvo que agarrarla para que..."

Dura respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras su anuncio de demanda: qué dijo

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara, ha respondido de manera contundente a la nueva denuncia por abandono que, según trascendió en los medios, le hizo Mauro Icardi desde Turquía. El periodista Juan Etchegoyen compartió en su programa las declaraciones de Wanda, que no se guardó nada al referirse a la situación que atraviesa actualmente.

image

Según Etchegoyen, en el escrito de Icardi se acusa a Wanda de abandonar a sus hijas, Isabella y Francesca, debido a sus constantes viajes que, por lo que explicó la conductora, son simplemente por trabajo. Lo cierto es que, por esto, la empresaria desestimó por completo la denuncia con fuertes declaraciones que no dejaron duda de la posición en la que se encuentra.

La postura de Wanda Nara sobre las denuncias de Mauro Icardi

En diálogo con el periodista, Wanda Nara salió al cruce de las acusaciones. "Hola Juan, ¿cómo estás?, buen día abandono es no pagar la cuota alimentaria. Yo presenté en la Justicia mi contrato con Netflix y las fechas laborales", afirmó de manera tajante.

La conductora continuó con sus declaraciones, apuntando directamente a su expareja: "Abandono es no volver al país cuando tenes libre por Fecha FIFA para ver a tus hijas". No obstante, la conductora dejó en claro: "No me llegó la denuncia todavía”.

Además, Wanda reveló que se presentó en la fiscalía y entregó su teléfono para que se analice debido a los constantes ataques de su ex. “Estoy en la fiscalía. Entregué mi teléfono para que copien y vean y constaten que todo es real. Lo entregué yo mi teléfono, lo aporté yo para pruebas. Se presentaron ocho testigos y se espera el juicio oral”, concluyó la empresaria.