La foto de Mauro Icardi que expone la inseguridad de la China Suárez: "Él tuvo que agarrarla para que..."
Aunque disfrutan de su amor en Turquía, una publicación reciente de la pareja despertó críticas en redes sociales. Todos los detalles.
El romance mediático entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando material para todos los que la siguen de cerca. Conscientes de que cada movimiento suyo despierta charla, debate y polémica, el jugador mostró en redes sociales qué hizo con la demostración de amor hacia Wanda Nara que llevaba en su piel.
La novedad llegó en las últimas horas, cuando Icardi tomó la determinación de cubrir de manera definitiva los tatuajes que se había hecho años atrás, en pleno inicio de su historia con Wanda. En aquel entonces, se grabó el rostro de su pareja, su nombre en cursiva en el brazo y, además, las iniciales con la fecha de aniversario.
El resultado fue impactante: el delantero cubrió todo con tinta negra y encima se tatuó un zorro o una zorra. La prueba quedó en sus historias de Instagram, donde se mostró abrazado a la China y posando de manera evidente para destacar cómo luce ahora su brazo. “No había pose, entre ellos, si él no hacía pelotudez como para demostrar que se había tapado el tatuaje…”, marcó Natalie Weber en Pasó en América (América).
Las críticas no se hicieron esperar. Weber agregó: “Si Icardi se paraba de otra manera, podía parecer una sombra, tuvo que agarrarla a ella, ¡sí o sí!”. En paralelo, Sabrina Rojas lanzó su propia teoría sobre la actitud de la actriz: “Yo me la imagino a la China diciéndole ‘¿Cuándo te vas a sacar el tatuaje? ¡No soporto ver a Wanda mirándome! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?’”.
Dura respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras su anuncio de demanda: qué dijo
La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara, ha respondido de manera contundente a la nueva denuncia por abandono que, según trascendió en los medios, le hizo Mauro Icardi desde Turquía. El periodista Juan Etchegoyen compartió en su programa las declaraciones de Wanda, que no se guardó nada al referirse a la situación que atraviesa actualmente.
Según Etchegoyen, en el escrito de Icardi se acusa a Wanda de abandonar a sus hijas, Isabella y Francesca, debido a sus constantes viajes que, por lo que explicó la conductora, son simplemente por trabajo. Lo cierto es que, por esto, la empresaria desestimó por completo la denuncia con fuertes declaraciones que no dejaron duda de la posición en la que se encuentra.
La postura de Wanda Nara sobre las denuncias de Mauro Icardi
En diálogo con el periodista, Wanda Nara salió al cruce de las acusaciones. "Hola Juan, ¿cómo estás?, buen día abandono es no pagar la cuota alimentaria. Yo presenté en la Justicia mi contrato con Netflix y las fechas laborales", afirmó de manera tajante.
La conductora continuó con sus declaraciones, apuntando directamente a su expareja: "Abandono es no volver al país cuando tenes libre por Fecha FIFA para ver a tus hijas". No obstante, la conductora dejó en claro: "No me llegó la denuncia todavía”.
Además, Wanda reveló que se presentó en la fiscalía y entregó su teléfono para que se analice debido a los constantes ataques de su ex. “Estoy en la fiscalía. Entregué mi teléfono para que copien y vean y constaten que todo es real. Lo entregué yo mi teléfono, lo aporté yo para pruebas. Se presentaron ocho testigos y se espera el juicio oral”, concluyó la empresaria.
