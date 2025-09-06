Así quedó el auto de Mauro Icardi tras un inesperado accidente en Turquía
Uno de los autos del futbolista protagonizó un grave accidente durante la noche del viernes. Las imágenes del vehículo destrozado impactaron en redes sociales.
Un fuerte accidente de tránsito tuvo como protagonista a uno de los autos de Mauro Icardi en Turquía. El hecho ocurrió el viernes por la noche en una de las zonas más concurridas de Estambul, frente a un reconocido centro comercial. El vehículo, que era conducido por su chofer, sufrió serios daños materiales, aunque ni el futbolista ni la China Suárez —ni tampoco sus hijos— estaban presentes en el momento del choque.
La primera información fue dada a conocer por el periodista Baris Agil de Bi Kanal TV, lo que generó un gran impacto en la prensa turca debido a la figura pública del delantero. A raíz de lo ocurrido, las autoridades intervinieron rápidamente para esclarecer las causas y definir responsabilidades.
“Se vio involucrado en un choque múltiple frente a un centro comercial anoche. Se supo que el famoso futbolista no se encontraba en el vehículo en el momento del accidente”, comunicaron desde el canal turco a través de un informe de Baris.
En cuanto al estado del coche, las imágenes que se difundieron muestran el frente completamente destrozado, con roturas en el capó, la parrilla, los faros delanteros y el paragolpes. La magnitud del impacto llamó la atención de los transeúntes, quienes compartieron la escena en redes sociales.
La noticia también tuvo eco en la Argentina: Facundo Ventura -hijo del reconocido periodista Luis Ventura- aportó detalles sobre lo sucedido: “El chofer lo estaba yendo a buscar al entrenamiento. El vehículo quedó hecho torta, pero nadie sufrió ningún tipo de lesión”, acotó en referencia a que, por poco, Mauro Icardi no estaba a bordo del vehículo.
Más allá del impacto de las imágenes y del valor económico del rodado, la tranquilidad llegó al confirmarse que no hubo heridos, lo que llevó alivio tanto al entorno del futbolista como a sus seguidores.
