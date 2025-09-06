Así quedó el auto de Mauro Icardi tras un inesperado accidente en Turquía

La noticia también tuvo eco en la Argentina: Facundo Ventura -hijo del reconocido periodista Luis Ventura- aportó detalles sobre lo sucedido: “El chofer lo estaba yendo a buscar al entrenamiento. El vehículo quedó hecho torta, pero nadie sufrió ningún tipo de lesión”, acotó en referencia a que, por poco, Mauro Icardi no estaba a bordo del vehículo.

Más allá del impacto de las imágenes y del valor económico del rodado, la tranquilidad llegó al confirmarse que no hubo heridos, lo que llevó alivio tanto al entorno del futbolista como a sus seguidores.