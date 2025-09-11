Cande Vetrano y Andrés Gil, en su peor momento: pases de factura y enojo en un evento
Juan Etchegoyen aseguró que los actores tuvieron una fuerte discusión luego de su última presencia en público, en especial porque ella quedó sola con los medios.
Cande Vetrano y Andrés Gil asistieron juntos a un evento público, pero una situación habría provocado un gran enojo en la actriz tras los rumores de infidelidad. Según la información del periodista Juan Etchegoyen, la pareja, que ha estado en el centro de los rumores de infidelidad por parte de él en el escándalo con Gimena Accardi, habría vivido un tenso momento durante su aparición pública.
En su programa Juan Etchegoyen reveló que cuando Vetrano estaba hablando con los periodistas, Andrés Gil la dejó sola, lo que habría molestado profundamente a la actriz y con justa razón. "En un momento cuando Cande intercambia esas palabras con los periodistas, Andrés la dejó sola y personas que estaban en el evento me dijeron que desde ese momento a ella le cambió el rostro. Cómo que le molestó la actitud de él de dejarla sola y tirada", detalló el comunicador sobre la situación actual de los actores.
La relación entre Cande Vetrano y Andrés Gil al borde del abismo
Según Etchegoyen, esta actitud de Andrés podría haber provocado un planteo de puertas para adentro. "Me imagino que hubo un planteó puertas para adentro como diciendo eso. 'Che, me dejaste tirada'", comentó. El periodista concluyó su relato asegurando que, según sus fuentes, la relación de la pareja "está todo bastante mal" y que solo siguen juntos por su hijo. "Si no tendrían un hijo ya estarían separados", afirmó.
Por su parte, la actriz Cande Vetrano se ha referido al tema en diversas entrevistas, mostrándose incómoda con las preguntas sobre el supuesto "escándalo". Sin embargo, ha evitado dar detalles y ha expresado su deseo de que el tema no afecte a su familia, pero aseguró que se encuentran en buen estado y no están en una crisis. En tanto, Andrés prefirió no hablar del tema, al menos de momento.
