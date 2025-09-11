Cande Vetrano y Andrés Gil, en su peor momento: pases de factura y enojo en un evento

En su programa Juan Etchegoyen reveló que cuando Vetrano estaba hablando con los periodistas, Andrés Gil la dejó sola, lo que habría molestado profundamente a la actriz y con justa razón. "En un momento cuando Cande intercambia esas palabras con los periodistas, Andrés la dejó sola y personas que estaban en el evento me dijeron que desde ese momento a ella le cambió el rostro. Cómo que le molestó la actitud de él de dejarla sola y tirada", detalló el comunicador sobre la situación actual de los actores.