Horror en Paraná: familiares y amigos de un preso muerto se prendieron fuego frente a la cárcel

En las primeras horas de la tarde de este viernes, un grupo de allegados al fallecido se concentró en el ingreso del penal para exigir justicia, iniciando una quema de neumáticos que rápidamente se salió de control. Durante la protesta, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes manipularon las gomas encendidas y, en un descuido, "se terminaron prendiendo fuego ellos mismos", según describieron testigos del incidente. Una de las mujeres presentes casi fue consumida por las llamas de forma accidental, logrando apartarse a tiempo sin sufrir lesiones de gravedad.