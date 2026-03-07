Qué revela la autopsia hecha al cuerpo del profesor asesinado en Caballito
David Walter Aguirre, de 55 años, fue hallado sin vida en su departamento días atrás.
La Justicia porteña comenzó a investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte de David Walter Aguirre, un hombre de 55 años cuyo cuerpo fue hallado este miércoles en su departamento de Caballito.
El caso salió a la luz cuando un colaborador de Aguirre notó que no respondía los mensajes y fue a verlo a su oficina ubicada en el primer piso de un edificio en Hidalgo al 300. Entonces encontró el cuerpo del docente.
Aguirre habría sido victima de un joven viudo negro. Según comprobó la autopsia, el profesor murió a raíz de una doble asfixia causado por la remera que tenía en la boca y por la presión que el homicida aplicó sobre el cuello.
El domicilio no presentaba ventanas ni puertas violentadas. Eso refuerza la sospecha de que la víctima y el atacante se conocían o que Aguirre le abrió la puerta. En las cámaras del edificio pudo comprobarse esta hipótesis, en las imágenes quedó registrado el momento en que el profesor universitario ingresaba tomado del brazo de un joven. Esa fue la última vez que se lo vio con vida.
Mientras el caso es investigado por personal de la Fiscalía Criminal y Correccional N°59 de la Ciudad, a cargo del Dr. Hernández, empezaron a salir a la luz datos sobre el docente, que fue descrito por sus vecinos como "un tipo tranquilo", que además vivía en la misma propiedad donde tenía su oficina.
Aguirre era profesor de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde 2011, pero además figuraba desde 2024 como CEO de una compañía de ciberseguridad llamada Fenikso.
Contrario a lo que supondría cualquiera dedicado a la ciberseguridad, el docente solía compartir su vida a través de las redes sociales, informó el diario La Nación.
Sus seguidores sabían que "Deiv", como solía firmar sus posteos de Instagram, tenía familia en la Patagonia y visitaba cada tanto esa región del país.
El profesor había sido nombrado en 2018 como director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) y daba clases en la Unidad Penal N°2 de Devoto en el marco del programa de UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles.
En su currículum también figuran un trabajo de consultoría en 2011 para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, para el cual hizo relevamientos en Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy como parte del Programa Conectar Igualdad, y las capacitaciones a otros docentes de Administración.
Este miércoles, pasadas las 14.15, su colaborador César David Tintilay encontró su cuerpo maniatado con precintos y con un trapo en la boca, tirado en el piso de su habitación.
