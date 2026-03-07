Qué revela la autopsia hecha al cuerpo del profesor asesinado en Caballito

muerto caballito

Aguirre era profesor de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde 2011, pero además figuraba desde 2024 como CEO de una compañía de ciberseguridad llamada Fenikso.

Contrario a lo que supondría cualquiera dedicado a la ciberseguridad, el docente solía compartir su vida a través de las redes sociales, informó el diario La Nación.

Sus seguidores sabían que "Deiv", como solía firmar sus posteos de Instagram, tenía familia en la Patagonia y visitaba cada tanto esa región del país.

El profesor había sido nombrado en 2018 como director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) y daba clases en la Unidad Penal N°2 de Devoto en el marco del programa de UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles.

En su currículum también figuran un trabajo de consultoría en 2011 para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, para el cual hizo relevamientos en Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy como parte del Programa Conectar Igualdad, y las capacitaciones a otros docentes de Administración.

Este miércoles, pasadas las 14.15, su colaborador César David Tintilay encontró su cuerpo maniatado con precintos y con un trapo en la boca, tirado en el piso de su habitación.