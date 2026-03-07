Alerta meteorológica para más de la mitad del país este domingo: dónde serán las peores tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional volvió a alertar por malas condiciones climáticas para varias provincias de la Argentina. Enterate los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo vigilancia a varias provincias argentinas para este domingo debido a un frente de tormentas severas. El organismo emitió avisos de nivel naranja y amarillo, advirtiendo que los fenómenos podrían ganar intensidad durante toda la jornada.
Según el reporte oficial, se prevén celdas de tormenta con capacidad de afectar tanto a ciudades como a zonas de campo, por lo que las autoridades ya solicitan extremar los cuidados y evitar desplazamientos innecesarios.
Alerta naranja para 8 provincias
La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro tienen una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para este domingo
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Chubut y Santa Cruz.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
