Sancionan a Alpine tras la clasificación para el GP de Australia: qué pasará con Franco Colapinto

El francés largará desde la 14° posición, mientras que el argentino lo hará desde el 16° lugar, y solo gracias a los desastrosos arranques de campeonato de los Cadillacs (comprensible tratándose de un equipo debutante), con el mexicano Sergio Pérez y el finés Valtteri Bottas, y del Aston Martin de Lance Stroll, y al inesperado accidente de Max Verstappen (Red Bull).

Gasly dijo que “llegamos aquí con expectativas más altas de lo que hemos podido hacer hoy”, mientras que Colapinto coincidió con su compañero en que “esperábamos ser mucho más fuertes y luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3”.

"Mirando lo que pasó en Bahréin esperábamos ser mucho más fuertes acá y, en general, luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3, y aquí realmente no pudimos encontrar ese ritmo que habíamos tenido allá”, agregó.

Finalmente, el pilarense añadió: "Creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Tenemos que entender cómo mejorar en esto, y creo que con las carreras iremos mejorando. Ha sido un fin de semana un poco complicado, un circuito completamente diferente al de Bahréin, muy rápido y con un asfalto muy liso".