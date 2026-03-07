Sancionan a Alpine tras la clasificación para el GP de Australia: qué pasará con Franco Colapinto
Tras las tres rondas clasificatorias para la carrera que se desarrollará en la madrugada del domingo, la escudería francesa fue sancionada junto con Mercedes.
Luego de la ronda clasificatoria del Gran Premio de Australia, que se correrá a primera hora de la madrugada de este domingo en el circuito de Albert Park, ubicado en Melbourne, se supo que el equipo Alpine fue sancionado por los comisarios deportivos.
Pero no fue la única escudería de las once que este año compiten por el título mundial de Fórmula 1 (tras la incorporación de Cadillac): la FIA también anunció que Mercedes también fue pasible de una sanción pecuniaria.
Por el lado del equipo francés, tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a la pista a Pierre Gasly sin el tapacubos de una de sus ruedas, un elemento clave para garantizar la estabilidad y evitar desprendimientos de componentes durante la vuelta rápida.
En cuanto al alemás, deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador que se le desprendió mientras el joven piloto italiano giraba, impactando contra el McLaren de Lando Norris, afectando su registro en la Q3.
Alpine: de Guatemala en 2025 a Guatepeor en 2026
Sanciones, vale advertir, que no tienen ningún efecto sobre los pilotos de las respectivas escuderías: ni para George Russell o Antonelli (Mercedes), que destacan con el 1-2 de largada, ni para Franco Colapinto o Gasly, que mostraron otra vez -como el año pasado- un decepcionante desmpeño.
El francés largará desde la 14° posición, mientras que el argentino lo hará desde el 16° lugar, y solo gracias a los desastrosos arranques de campeonato de los Cadillacs (comprensible tratándose de un equipo debutante), con el mexicano Sergio Pérez y el finés Valtteri Bottas, y del Aston Martin de Lance Stroll, y al inesperado accidente de Max Verstappen (Red Bull).
Gasly dijo que “llegamos aquí con expectativas más altas de lo que hemos podido hacer hoy”, mientras que Colapinto coincidió con su compañero en que “esperábamos ser mucho más fuertes y luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3”.
"Mirando lo que pasó en Bahréin esperábamos ser mucho más fuertes acá y, en general, luchar por estar muy cerca de la Q3 o dentro de la Q3, y aquí realmente no pudimos encontrar ese ritmo que habíamos tenido allá”, agregó.
Finalmente, el pilarense añadió: "Creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Tenemos que entender cómo mejorar en esto, y creo que con las carreras iremos mejorando. Ha sido un fin de semana un poco complicado, un circuito completamente diferente al de Bahréin, muy rápido y con un asfalto muy liso".
