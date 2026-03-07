El estremecedor relato de Gerardo Romano tras sufrir una estafa telefónica: "Nunca me había..."

Y añadió: "No me acuerdo en qué circunstancias corté para llamar al abogado, a quien yo le iba a pedir que me ayudase con el tema este de la fianza. Mientras estaba en esa situación, llamé al abogado, llamé a la mamá de mi hija y le conté lo que estaba pasando, casi se infarta, no daba crédito".

Finalmente, reveló cómo se dio cuenta que lo estaban estafando: "El tema es que cortamos y a los tres minutos me llama la madre de mi hija y me dice 'todo es mentira, la nena está en la playa con una amiga, no tiene ni idea de lo que está pasando, es todo falso' y ahí empecé a respirar de vuelta".

"Nunca me había encontrado con una situación así, con mi hija llorando en el teléfono, diciéndome 'sacame papá, estoy sufriendo, estoy dolorida, tengo un golpe en el pecho', un estrés, una cosa espantosa", cerró.

gerardo romano con c5n