El estremecedor relato de Gerardo Romano tras sufrir una estafa telefónica: "Nunca me había..."
El actor cayó en manos de delincuentes que aseguraron que su hija estaba detenida en Uruguay y este sábado habló con C5N sobre el mal momento que vivió.
El actor Gerardo Romano estuvo a un paso de abandonar la temporada de Mar del Plata debido a un violento intento de estafa telefónica. El engaño, que incluía la falsa noticia de la detención de su hija en Uruguay, casi lo obliga a cancelar la función de "El Secreto" para cruzar de urgencia a Montevideo.
Tras el susto, el protagonista recordó el asombroso parecido de la realidad con la ficción que lo hizo famoso: "En El Marginal hay una escena exactamente así", reveló el actor, trazando un paralelismo entre el calvario vivido y las tramas de la cárcel que marcaron su carrera.
Durante la tarde de este sábado, el reconocido actor contó en detalle cómo fue la situación y estremeció a todos: "Me llamó un celular, un teléfono oculto, y me dijeron que era un hombre, me dijo que era un policía, no me acuerdo qué seccional, que si era yo fulano de tal y que mi hija estaba en la comisaría, que había sido víctima de un asalto, de un robo con violencia, que eran dos ladrones y que uno sacó un arma y no me detallaron muy claramente cómo fue que uno cayó muerto".
Seguidamente, continuó su relato: "Para hacerla corta, el que intervenía, el que estuvo en la situación de violencia había que hacerle una prueba escopométrica, una prueba balística para establecer si era el autor de los disparos o no, y que por ese motivo mi hija estaba detenida y que hacer la prueba llevaba un tiempo aproximado de 40/50 días y que mi hija no iba a poder salir hasta entonces salvo que abone una fianza".
"Yo sostuve una conversación de 20 minutos aproximadamente con mi hija, siempre creí que era mi hija. Lo raro es que yo soy un actor y siendo un profesional -digamos que tengo un ojo más preciso- me la comí", contó con angustia.
Y añadió: "No me acuerdo en qué circunstancias corté para llamar al abogado, a quien yo le iba a pedir que me ayudase con el tema este de la fianza. Mientras estaba en esa situación, llamé al abogado, llamé a la mamá de mi hija y le conté lo que estaba pasando, casi se infarta, no daba crédito".
Finalmente, reveló cómo se dio cuenta que lo estaban estafando: "El tema es que cortamos y a los tres minutos me llama la madre de mi hija y me dice 'todo es mentira, la nena está en la playa con una amiga, no tiene ni idea de lo que está pasando, es todo falso' y ahí empecé a respirar de vuelta".
"Nunca me había encontrado con una situación así, con mi hija llorando en el teléfono, diciéndome 'sacame papá, estoy sufriendo, estoy dolorida, tengo un golpe en el pecho', un estrés, una cosa espantosa", cerró.
