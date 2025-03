La fuerte confesión que hizo Leonor Benedetto sobre sus ex: "Me tienen miedo"

La actriz conversó con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad y se refirió a “los amores del pasado”: “Yo no me comunico con ellos, pero porque ellos no quieren comunicarse conmigo”. “Cuando veo esas familias ensambladas, esas ex parejas que se reúnen con sus parejas actuales, yo me muero de envidia”, reconoció. E insistió que “me encantaría poder ser así”. “Yo tengo un afecto por los hombres que han sido parte de mi vida. Ellos me escapan un poco, a lo mejor me tendrán miedo”, pensó.