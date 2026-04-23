Netflix presentó el primer adelanto de "Lo dejamos acá", lo nuevo de Ricardo Darín y Diego Peretti
Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan la nueva apuesta de Netflix, 'Lo dejamos acá', explorando la psicología y la escritura.
La plataforma de streaming Netflix generó un enorme revuelo en la industria local al presentar el primer adelanto de "Lo dejamos acá", una de las apuestas cinematográficas más fuertes de su sello "Hecho en Argentina". Este proyecto marca el reencuentro en pantalla de dos de las figuras más convocantes y respetadas del cine nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti.
La dirección de la cinta está a cargo de Hernán Goldfrid, bajo un guion firmado por Emanuel Diez. La producción cuenta con un respaldo de lujo, encabezado por Federico Posternak junto a Ricardo y el "Chino" Darín a través de su productora Kenya Films. Según confirmó el gigante del streaming, el estreno global de esta película está programado para el mes de septiembre.
Un duelo de talentos en el consultorio
La trama de "Lo dejamos acá" propone un cruce fascinante entre la psicología y la ruptura de las reglas. Darín se pone en la piel de un psicoanalista de perfil pragmático que atraviesa una profunda crisis profesional. Tras perder la confianza en las herramientas tradicionales de su disciplina, decide implementar métodos poco convencionales, comenzando a cruzar peligrosas líneas éticas con quienes acuden a su diván.
El equilibrio de esta nueva dinámica se ve amenazado cuando un escritor (interpretado por Peretti) llega a la consulta sumido en un severo bloqueo creativo. Este encuentro promete ser el eje de una historia cargada de tensión y profundidad psicológica, apoyada en la química de sus protagonistas.
"Felicidades": la comedia de Álex de la Iglesia con Adrián Suar y Griselda Siciliani
Siguiendo con su calendario de producciones nacionales, Netflix también reveló imágenes de "Felicidades", la adaptación al cine de la obra teatral que fue un fenómeno de taquilla durante el 2024. En esta ocasión, la dirección recae en el aclamado cineasta español Álex de la Iglesia, con producción de Adrián Suar a través de Preludio.
La historia se centra en un matrimonio que intenta superar una crisis interna. Con el objetivo de recomponer el vínculo, el marido (Suar) organiza una fiesta de cumpleaños inolvidable para su esposa (Siciliani). No obstante, la celebración se descarrila por completo con la llegada de un médium, desatando una serie de eventos caóticos donde los secretos y las mentiras de los invitados salen a la luz dentro de una vivienda que parece cobrar una voluntad siniestra.
Además de la dupla central, el elenco cuenta con figuras de renombre como:
-
Benjamín Vicuña
-
Violeta Urtizberea
-
Mike Amigorena
-
Martín Garabal
-
Mónica Raiola
-
La participación especial de Diego Capusotto
Se espera que esta pieza, que combina el humor hilarante con el estilo característico del director de El día de la bestia, llegue al catálogo de la plataforma hacia finales de este año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario