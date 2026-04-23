Netflix presentó el primer adelanto de "Lo dejamos acá", lo nuevo de Ricardo Darín y Diego Peretti

El equilibrio de esta nueva dinámica se ve amenazado cuando un escritor (interpretado por Peretti) llega a la consulta sumido en un severo bloqueo creativo. Este encuentro promete ser el eje de una historia cargada de tensión y profundidad psicológica, apoyada en la química de sus protagonistas.

Embed - Lo dejamos acá | Primer vistazo | Netflix

"Felicidades": la comedia de Álex de la Iglesia con Adrián Suar y Griselda Siciliani

Siguiendo con su calendario de producciones nacionales, Netflix también reveló imágenes de "Felicidades", la adaptación al cine de la obra teatral que fue un fenómeno de taquilla durante el 2024. En esta ocasión, la dirección recae en el aclamado cineasta español Álex de la Iglesia, con producción de Adrián Suar a través de Preludio.

La historia se centra en un matrimonio que intenta superar una crisis interna. Con el objetivo de recomponer el vínculo, el marido (Suar) organiza una fiesta de cumpleaños inolvidable para su esposa (Siciliani). No obstante, la celebración se descarrila por completo con la llegada de un médium, desatando una serie de eventos caóticos donde los secretos y las mentiras de los invitados salen a la luz dentro de una vivienda que parece cobrar una voluntad siniestra.

Además de la dupla central, el elenco cuenta con figuras de renombre como:

Benjamín Vicuña

Violeta Urtizberea

Mike Amigorena

Martín Garabal

Mónica Raiola

La participación especial de Diego Capusotto

Se espera que esta pieza, que combina el humor hilarante con el estilo característico del director de El día de la bestia, llegue al catálogo de la plataforma hacia finales de este año.