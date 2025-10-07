Revelan que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi  no quieren vivir en Turquía: los motivos

wanda nara hijas

Etchegoyen procedió a compartir frases que, según su información, forman parte del expediente y reflejan el rechazo de las niñas a la mudanza. La menor, Isabella, habría expresado preguntas directas y conmovedoras sobre las intenciones de su padre: “¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?”, se preguntó la menor, según la cita textual del periodista.

Por su parte, Francesca también manifestó un profundo apego a su vida en Argentina. El comunicador compartió que hay "cosas sumamente fuertes" por parte de ella, citando textuales como: “Si me separan de mí mamá me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina en mi colegio con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos”.

Etchegoyen concluyó que "Las nenas ya declararon que no quieren vivir en Turquía", recordando que esta postura ya había sido vista en algunos videos donde las menores se resistían a irse con el padre. Además, el periodista añadió un dato revelador: "las nenas empiezan terapia sin la autorización del papá”.