Revelan que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no quieren vivir en Turquía: los motivos
Las hijas de Wanda e Icardi hablaron en la justicia donde revelaron los detalles de la situación que atraviesan y fueron tajantes sobre su padre.
La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas ha escalado con la revelación de detalles sensibles incluidos en el expediente judicial. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer en su programa las frases textuales que las menores habrían expresado a la Justicia sobre su deseo de no mudarse a Turquía.
El conductor profundizó en la situación tras el reciente fallo a favor del futbolista. “El viernes yo conté en mis redes sociales cómo está el tema judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi después del fallo a favor del futbolista y hoy voy a contarte más cosas que hasta acá no se sabían”, comenzó diciendo Etchegoyen.
La denuncia del colegio y la tensión por la tenencia
Juan Etchegoyen confirmó que, pese a los últimos movimientos judiciales, la denuncia que el colegio habría hecho contra el jugador del Galatasaray "sigue en pie". Sin embargo, la tensión principal gira en torno a la tenencia de las niñas.
“Icardi se las quiere llevar a Turquía y las nenas no quieren instalarse allá bajo ningún punto de vista. Es más, a mí me dicen que una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro”, agregó el comunicador sobre la postura de las menores frente al deseo del futbolista.
Etchegoyen procedió a compartir frases que, según su información, forman parte del expediente y reflejan el rechazo de las niñas a la mudanza. La menor, Isabella, habría expresado preguntas directas y conmovedoras sobre las intenciones de su padre: “¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?”, se preguntó la menor, según la cita textual del periodista.
Por su parte, Francesca también manifestó un profundo apego a su vida en Argentina. El comunicador compartió que hay "cosas sumamente fuertes" por parte de ella, citando textuales como: “Si me separan de mí mamá me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina en mi colegio con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos”.
Etchegoyen concluyó que "Las nenas ya declararon que no quieren vivir en Turquía", recordando que esta postura ya había sido vista en algunos videos donde las menores se resistían a irse con el padre. Además, el periodista añadió un dato revelador: "las nenas empiezan terapia sin la autorización del papá”.
