Mauro Icardi mostró el interior del exclusivo avión privado en el que viajó junto a la China Suárez

Mauro-Icardi-avion-privado-1.png

El diseño combina tonos claros con detalles en madera oscura, aportando calidez y sofisticación. La iluminación es suave y natural gracias a los ventanales, que permiten disfrutar de la vista durante el vuelo. Al fondo, se aprecia una puerta que conduce a un sector privado, posiblemente equipado con baño y área de descanso adicional.

Mauro-Icardi-avion-privado-2.png

Icardi acompañó las historias con la frase “Back home”, dejando en claro que su destino final era Estambul, donde continúa su compromiso con el Galatasaray. No obstante, el viaje generó reacciones mixtas: mientras algunos seguidores celebraron la escapada romántica y el despliegue de lujo, otros criticaron que se produjera en medio de la temporada, cuestionando la dedicación del jugador al club turco.

También subió una publicación y escribió: “Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”, a modo de demostrarle a todos que el amor que ellos sienten es para siempre.