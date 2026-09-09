Qué edad tenía Chiche Gelblung, fundador de minutouno.com

A mediados de junio, el comunicador había retornado a la pantalla de Crónica TV y manifestó su firme deseo de continuar con sus labores diarias. En esa oportunidad, reflexionó sobre su enorme trayectoria y aseguró con convicción que un periodista no se jubila nunca, considerando que la televisión se había transformado en su verdadera casa y que su histórica rutina de trabajo funcionaba como una indispensable terapia personal.