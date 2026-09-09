Qué edad tenía Chiche Gelblung, fundador de minutouno.com
El histórico periodista Chiche Gelblung falleció este miércoles en Buenos Aires a los 82 años tras sufrir graves complicaciones respiratorias.
El reconocido conductor televisivo y fundador de minutouno.com Chiche Gelblung murió a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. El emblemático comunicador había sido ingresado recientemente por severas dificultades para respirar, lo que representó su cuarta internación en lo que va del año.
Los problemas de salud de Chiche Gelblung y su inmenso legado en el periodismo
IMPORTANTE: Murió Samuel "Chiche" Gelblung, emblemático periodista y fundador de minutouno.com
Durante este último tiempo, el presentador atravesó distintas y severas urgencias médicas. En junio permaneció casi un mes en terapia intensiva debido a una trombosis en el tobillo. Este cuadro generó serios inconvenientes vasculares que obligaron a colocarle dos stents en una de sus piernas. Tras recibir el alta, el propio animador reveló que los profesionales llegaron a evaluar seriamente la posibilidad de amputarle la extremidad, pero el trabajo de un cirujano vascular logró revertir la situación.
Semanas más tarde, a finales de julio, debió ser ingresado nuevamente al mismo establecimiento médico porteño tras padecer un fuerte episodio respiratorio que obligó a los especialistas a estabilizar su cuadro clínico.
A mediados de junio, el comunicador había retornado a la pantalla de Crónica TV y manifestó su firme deseo de continuar con sus labores diarias. En esa oportunidad, reflexionó sobre su enorme trayectoria y aseguró con convicción que un periodista no se jubila nunca, considerando que la televisión se había transformado en su verdadera casa y que su histórica rutina de trabajo funcionaba como una indispensable terapia personal.
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