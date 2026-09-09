De qué murió el periodista Chiche Gelblung

El histórico conductor televisivo y fundador de minutouno.com, Chiche Gelblung, murió este miércoles en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido ingresado recientemente por graves dificultades para respirar. La partida del comunicador de 82 años genera un profundo dolor en el ámbito de los medios, tras meses de luchar contra diversas y complejas afecciones.