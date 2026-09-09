De qué murió el periodista Chiche Gelblung
El reconocido periodista Chiche Gelblung falleció a los 82 años en la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir severas complicaciones respiratorias y vasculares.
El histórico conductor televisivo y fundador de minutouno.com, Chiche Gelblung, murió este miércoles en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, donde había sido ingresado recientemente por graves dificultades para respirar. La partida del comunicador de 82 años genera un profundo dolor en el ámbito de los medios, tras meses de luchar contra diversas y complejas afecciones.
Las complicaciones de salud que atravesó Chiche Gelblung
Durante este año, el presentador de Canal 9 y Crónica TV ya había afrontado cuatro internaciones. En junio pasado permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió atravesar una extensa recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo. Este delicado cuadro derivó en problemas vasculares que obligaron a los médicos a colocarle dos stents en una de sus piernas.
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Posteriormente, a finales de julio, tuvo que ser ingresado nuevamente al mismo establecimiento médico del barrio de Palermo tras padecer un fuerte episodio respiratorio que encendió las alarmas de todo su entorno íntimo y profesional para estabilizar su cuadro clínico.
En su última aparición televisiva a mediados de junio, el animador había manifestado su firme deseo de continuar trabajando sin interrupciones. Desde su hogar, reflexionó sobre su enorme trayectoria y aseguró de manera contundente que un periodista no se jubila nunca, definiendo a su labor diaria frente a las cámaras como una parte fundamental de su propia terapia personal.
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