Los 10 momentos más recordados de Chiche Gelblung en televisión
De la entrevista a Mia Farrow al detector de mentiras y la autopsia de un extraterrestre: los episodios que marcaron la carrera televisiva del periodista.
Chiche Gelblung construyó una de las trayectorias más particulares de la televisión argentina. A lo largo de décadas, el periodista convirtió la investigación, las entrevistas, la provocación y el impacto visual en algunas de sus principales herramientas frente a las cámaras.
Desde Memoria, el ciclo que lo instaló definitivamente en la pantalla, hasta sus distintas participaciones en programas de actualidad y entretenimiento, dejó escenas que todavía forman parte de la memoria televisiva. Estos son diez de los momentos más recordados de una carrera en la que Gelblung nunca pasó inadvertido.
El top 10 de los momentos más icónicos de Chiche Gelblung tras su muerte
1. La entrevista a Mia Farrow
Uno de los grandes momentos de Memoria fue la entrevista a Mia Farrow, la actriz estadounidense que por entonces también estaba en el centro de la atención internacional por su relación con Woody Allen. La presencia de una figura de semejante dimensión en el programa sintetizó una de las características del ciclo: conseguir personajes de enorme interés y abordarlos desde una mirada diferente.
2. La autopsia al extraterrestre
Entre las escenas más insólitas de la televisión argentina quedó la recreación de una supuesta autopsia extraterrestre. El segmento estaba inspirado en la famosa historia de Roswell y buscaba, con una puesta deliberadamente exagerada, mostrar lo sencillo que podía resultar construir una noticia falsa y hacerla pasar por verdadera. El cuerpo del supuesto alienígena y el tono irónico terminaron convirtiendo la escena en uno de los episodios más recordados de Gelblung.
3. El famoso detector de mentiras
La denominada “alarma Chiche” se convirtió prácticamente en una marca registrada. Gelblung utilizó un polígrafo en distintas entrevistas y lo convirtió en parte central del espectáculo televisivo. Por allí pasaron personajes como Guillermo Luque, acusado por el crimen de María Soledad Morales, John Bobbitt y Guillermo Patricio Kelly.
4. La investigación sobre Alex Orbito
Otro de los informes que quedó asociado a Memoria fue el dedicado a Alex Orbito, un hombre que se presentaba como un supuesto cirujano capaz de realizar intervenciones sin bisturí. Gelblung y su equipo investigaron el procedimiento y mostraron que aquello que se presentaba como órganos extraídos durante las operaciones eran, en realidad, menudos de pollo. La denuncia se transformó en uno de los ejemplos más recordados del costado de investigación del programa.
5. La estafa de Ricardo Gil Lecha
Las investigaciones de Memoria también apuntaron contra personajes que habían logrado instalar determinadas historias o prácticas ante el público. Entre ellas quedó la denuncia relacionada con Ricardo Gil Lecha, otro de los casos que contribuyeron a darle al ciclo una identidad basada en el impacto y la revelación.
6. Su cobertura periodística en China
Antes y durante su consolidación televisiva, Gelblung también desarrolló una importante carrera como cronista. Entre sus coberturas más recordadas aparece su viaje a China, realizado en una época en la que la presencia de periodistas argentinos allí era excepcional. Según los registros sobre su trayectoria, llegó a hacerse pasar por médico turista para poder desarrollar la cobertura.
7. La cobertura de Biafra
Mucho antes de convertirse en una figura habitual de la televisión, Gelblung trabajó como corresponsal y realizó coberturas internacionales. Su paso por Biafra quedó asociado a esa etapa de su carrera y permite entender que su relación con el periodismo comenzó mucho antes de las escenas extravagantes que posteriormente protagonizaría en televisión.
8. El musical de Sábado Show
Su carrera televisiva también tuvo espacio para el humor y el entretenimiento. En 2011, participó de Sábado Show, donde protagonizó una performance inspirada en Moulin Rouge. La escena sorprendió precisamente porque mostraba otra faceta del periodista, alejada del tono de las investigaciones y los debates de actualidad.
9. Sus años al frente de Memoria
Aunque muchos de los episodios de esta lista pertenecen al programa, la propia existencia de Memoria merece ser considerada como uno de los grandes hitos de su carrera. El ciclo comenzó en la década del 90 y permaneció varios años en pantalla, convirtiéndose en el espacio que terminó de definir su identidad televisiva.
10. Su capacidad para convertirse en personaje
Más allá de una entrevista o una investigación determinada, uno de los grandes fenómenos de Gelblung fue haber convertido su propia personalidad en parte del contenido. Su manera de preguntar, sus opiniones, sus discusiones y su particular estilo frente a cámara hicieron que muchas veces el periodista terminara siendo tan protagonista como la noticia que estaba contando.
Esa capacidad explica buena parte de su permanencia en televisión: atravesó distintos formatos y canales, desde Memoria hasta 70.20.10, Polémica en el bar y otros ciclos, manteniendo una característica constante: generar una reacción en el público.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario