Los 10 momentos más recordados de Chiche Gelblung en televisión

4. La investigación sobre Alex Orbito

Otro de los informes que quedó asociado a Memoria fue el dedicado a Alex Orbito, un hombre que se presentaba como un supuesto cirujano capaz de realizar intervenciones sin bisturí. Gelblung y su equipo investigaron el procedimiento y mostraron que aquello que se presentaba como órganos extraídos durante las operaciones eran, en realidad, menudos de pollo. La denuncia se transformó en uno de los ejemplos más recordados del costado de investigación del programa.

5. La estafa de Ricardo Gil Lecha

Las investigaciones de Memoria también apuntaron contra personajes que habían logrado instalar determinadas historias o prácticas ante el público. Entre ellas quedó la denuncia relacionada con Ricardo Gil Lecha, otro de los casos que contribuyeron a darle al ciclo una identidad basada en el impacto y la revelación.

6. Su cobertura periodística en China

Antes y durante su consolidación televisiva, Gelblung también desarrolló una importante carrera como cronista. Entre sus coberturas más recordadas aparece su viaje a China, realizado en una época en la que la presencia de periodistas argentinos allí era excepcional. Según los registros sobre su trayectoria, llegó a hacerse pasar por médico turista para poder desarrollar la cobertura.

7. La cobertura de Biafra

Mucho antes de convertirse en una figura habitual de la televisión, Gelblung trabajó como corresponsal y realizó coberturas internacionales. Su paso por Biafra quedó asociado a esa etapa de su carrera y permite entender que su relación con el periodismo comenzó mucho antes de las escenas extravagantes que posteriormente protagonizaría en televisión.

8. El musical de Sábado Show

Su carrera televisiva también tuvo espacio para el humor y el entretenimiento. En 2011, participó de Sábado Show, donde protagonizó una performance inspirada en Moulin Rouge. La escena sorprendió precisamente porque mostraba otra faceta del periodista, alejada del tono de las investigaciones y los debates de actualidad.

9. Sus años al frente de Memoria

Aunque muchos de los episodios de esta lista pertenecen al programa, la propia existencia de Memoria merece ser considerada como uno de los grandes hitos de su carrera. El ciclo comenzó en la década del 90 y permaneció varios años en pantalla, convirtiéndose en el espacio que terminó de definir su identidad televisiva.

10. Su capacidad para convertirse en personaje

Más allá de una entrevista o una investigación determinada, uno de los grandes fenómenos de Gelblung fue haber convertido su propia personalidad en parte del contenido. Su manera de preguntar, sus opiniones, sus discusiones y su particular estilo frente a cámara hicieron que muchas veces el periodista terminara siendo tan protagonista como la noticia que estaba contando.

Esa capacidad explica buena parte de su permanencia en televisión: atravesó distintos formatos y canales, desde Memoria hasta 70.20.10, Polémica en el bar y otros ciclos, manteniendo una característica constante: generar una reacción en el público.