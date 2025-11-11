Lomas del Mirador: un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino porque tenía la música alta

lomas mirador mato vecino musica

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Moreno permaneció en el lugar y fue detenido por la Policía Bonaerense, que secuestró el arma utilizada. El revólver contenía vainas servidas e intactas.

En ese entonces, el caso quedó a cargo del fiscal Matías Folino, de la Unidad Fiscal de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la detención de Moreno bajo el cargo de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

A casi un año del hecho, el jurado popular compuesto por 12 integrantes titulares y 4 suplentes declaró culpable al hombre de 75 años. La jueza técnica a cargo del proceso fue Lucila Pacheco, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín.