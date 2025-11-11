Lomas del Mirador: un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino porque tenía la música alta
Rafael Horacio Moreno, de 75 años, está acusado por el crimen de Sergio Díaz durante los festejos de la Navidad de 2024.
Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno, de 75 años, el expolicía que asesinó a su vecino, Sergio Díaz, luego de una discusión por tener el volumen de la música muy alto durante los festejos de Navidad en 2024, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.
El jurado consideró al expolicía culpable de “homicidio culposo” y de “tenencia ilegal de arma de guerra”. La decisión fue tomada ayer lunes luego de cinco audiencias que se llevaron a cabo en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).
La defensa de Moreno, a cargo de Francisco Oneto, solicitó que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez de Garantías Pablo Agustín Gossn rechazó el pedido y ordenó que el expolicía permanezca detenido bajo prisión preventiva.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 25 de diciembre en Acevedo al 4100. Moreno salió de su casa, cruzó la calle y fue a reclamarle a su vecino que bajaran el volumen de la música.
Luego de un violento intercambio verbal con varios presentes, en medio de la discusión, Moreno sacó un revólver calibre 38 de debajo de su remera y disparó contra su vecino.
La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.
Moreno permaneció en el lugar y fue detenido por la Policía Bonaerense, que secuestró el arma utilizada. El revólver contenía vainas servidas e intactas.
En ese entonces, el caso quedó a cargo del fiscal Matías Folino, de la Unidad Fiscal de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la detención de Moreno bajo el cargo de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".
A casi un año del hecho, el jurado popular compuesto por 12 integrantes titulares y 4 suplentes declaró culpable al hombre de 75 años. La jueza técnica a cargo del proceso fue Lucila Pacheco, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín.
