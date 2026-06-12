Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 12 de junio

Sábado: El fin de semana arranca con nubosidad parcial durante las primeras horas, desmejorando hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas. Por la noche el cielo volverá a estar parcialmente nublado. Se espera un marcado descenso térmico, con una mínima de 9°C y una máxima de 13°C.

Domingo: El frío se hará sentir con fuerza bajo un cielo algo nublado en la primera mitad del día y ligeramente nublado por la tarde y noche. El termómetro oscilará entre los 3°C de mínima y apenas 10°C de máxima.

Lunes: El inicio de la semana laboral estará marcado por condiciones estables y un ambiente muy invernal. Con cielo completamente despejado, la temperatura mínima perforará el termómetro con apenas 2°C, mientras que la máxima llegará a los 12°C.