Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 12 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional espera un cierre de semana con clima estable, frío y neblinas. Cómo sigue el tiempo.
Luego de una jornada de viernes signada por las intensas nieblas pero buen clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con inestabilidad y un posterior desplome de las temperaturas para el comienzo de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera, para el cierre de la semana, luego de las neblinas de la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche. La temperatura máxima estimada alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se ubicará en los 6°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Sábado: El fin de semana arranca con nubosidad parcial durante las primeras horas, desmejorando hacia la tarde con probabilidad de lluvias aisladas. Por la noche el cielo volverá a estar parcialmente nublado. Se espera un marcado descenso térmico, con una mínima de 9°C y una máxima de 13°C.
Domingo: El frío se hará sentir con fuerza bajo un cielo algo nublado en la primera mitad del día y ligeramente nublado por la tarde y noche. El termómetro oscilará entre los 3°C de mínima y apenas 10°C de máxima.
Lunes: El inicio de la semana laboral estará marcado por condiciones estables y un ambiente muy invernal. Con cielo completamente despejado, la temperatura mínima perforará el termómetro con apenas 2°C, mientras que la máxima llegará a los 12°C.
Martes: Se mantendrá el buen tiempo, con cielo despejado por la mañana y ligeramente nublado desde la tarde. Las temperaturas comenzarán a recuperarse levemente, registrando una mínima de 3°C y una máxima que alcanzará los 16°C.
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