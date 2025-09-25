El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío Ulises por maltrato

El joven relató con crudeza los métodos de castigo a los que lo sometía: “Decía que era la forma de educación de mi abuelo. Me agarraba de los pelos, me arrastraba por toda la casa, me ha pegado con cinturón, me ha dejado lesiones en la cara, me dejaba en el baño con agua fría, me partió un palo de escoba en la espalda, estuve dos semanas rengo, se cagaba de risa y me decía que lo tenía que bancar, vivía con demasiada amenaza, yo creí que lo que me hacía estaba bien y que yo me lo merecía. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas”.

Valentino también detalló cómo la violencia afectó su vida cotidiana y su entorno social: “Iba a la escuela, pero si me pegaba, faltaba. Tenía lesiones, si me veían iban a denunciarlo. Siempre intentó escapar de las denuncias, el tipo tiene miedo de que hable de todo lo que me hizo. Me encerraba, no me dejaba ver a mis amigos. Me destrozaba la habitación, me ha roto 6 celulares. Era muy violento, se cagaba a trompadas con un par de personas saliendo de joda”.

El momento de quiebre llegó a los 16 años, cuando Valentino decidió abandonar la casa y refugiarse en un hogar de la colectividad judía. Allí, con la ayuda de un psicólogo escolar que había detectado la situación, pudo dar los pasos necesarios para denunciar a su tío y buscar paz física y mental.

“A pesar de que me cagaba a trompadas, yo lo amaba. No lo quiero volver a ver, espero que lo cancelen, perdí muchos años de mi vida por él. Si mi vieja viera todo lo que me hizo Ulises, él no estaría vivo”, concluyó el joven, cerrando un capítulo que lo marcó profundamente pero que finalmente logró enfrentar.