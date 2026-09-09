La historia de amor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane: un comienzo turbulento y casi 50 años juntos
Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años. En medio de su extensa trayectoria periodística, Cristina Seoane fue su gran compañera de vida.
La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, vuelve a poner el foco no solo en la extensa carrera del periodista, sino también en uno de los vínculos más importantes de su vida: su relación con Cristina Seoane, con quien compartió casi cinco décadas.
La historia de amor entre Gelblung y Seoane estuvo lejos de ser sencilla en sus comienzos. Hubo atracción, conflictos, separaciones, infidelidades y reconciliaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron consolidar una pareja que atravesó distintas etapas personales y profesionales y que terminó formando una familia.
Cómo se conocieron Chiche Gelblung y Cristina Seoane
El primer encuentro ocurrió en la revista Gente, cuando Gelblung era director de la publicación y Cristina Seoane comenzaba a destacarse como modelo. Ambos coincidieron durante una producción para la tradicional tapa de los "Personajes del año". En ese momento, Cristina todavía estaba casada, por lo que la relación no comenzó inmediatamente.
Tiempo después, ya separada, Seoane fue contratada para trabajar en la revista como productora fotográfica. La relación profesional fue dando paso a un vínculo cada vez más cercano hasta que finalmente comenzaron una relación.
La propia Cristina recordó alguna vez aquel primer encuentro y contó que había quedado impactada por el aspecto de Gelblung: "Tenía el pelo largo, con flequillo y una corbata muy grande... Estaba muy bueno". Con el tiempo, el romance se consolidó, aunque el comienzo estuvo marcado por varias dificultades.
Las infidelidades que pusieron en jaque a la pareja
Los primeros años de la relación estuvieron atravesados por las infidelidades de Gelblung. El propio periodista reconoció públicamente que durante aquella etapa mantenía otros vínculos y se definió como un "infiel patológico y serial".
Cristina, por su parte, contó que aquella situación provocó fuertes discusiones y rupturas. Incluso llegó a describir a Chiche como un "mentiroso profesional". En una de las crisis más recordadas, Gelblung contó que mantenía una relación con otra mujer de la editorial y que ambas terminaron descubriendo la situación.
El escándalo derivó en una fuerte pelea. Según el propio relato del periodista, Cristina llegó a arrojar por el balcón de un piso 15 parte de sus pertenencias, entre ellas discos, gemelos y relojes, mientras la otra mujer le cortó corbatas y trajes. "Siempre fui un infiel patológico y serial", reconoció años después Gelblung al recordar aquella época.
La reconciliación y el cambio de rumbo
Después de aquella crisis, Gelblung decidió intentar recuperar a Cristina. Le enviaba flores y bombones y buscaba generar encuentros para volver a acercarse a ella. Finalmente, Seoane aceptó darle una nueva oportunidad y la pareja consiguió reconstruir el vínculo.
A partir de entonces, según contó el propio periodista, su vida sentimental tomó otro rumbo. Gelblung llegó a resumir ese cambio con una particular frase: "Cuando un infiel es domado, se vuelve el tipo más fiel del planeta". La pareja también recurrió a terapia para atravesar distintas diferencias y sostener la relación a lo largo de los años.
Chiche Gelblung y Cristina Seoane: casi 50 años juntos
Gelblung y Seoane se casaron en 1977 y tuvieron tres hijos: Federico, María y Magdalena. Con el paso del tiempo, la familia también se amplió con la llegada de siete nietos. Durante casi cinco décadas compartieron momentos felices y otros especialmente difíciles. Entre las situaciones que atravesaron estuvieron problemas de salud, viajes, exigencias laborales y episodios de enorme tensión.
En una entrevista, Cristina resumió la dimensión de la historia que habían construido: "Nos conocemos demasiado y pasamos cosas sumamente fuertes: intentos de secuestro, persecuciones, exilio, engaños, el nacimiento de nuestros hijos y la alegría de convertirnos en abuelos".
Chiche, por su parte, siempre destacó el lugar que Cristina ocupó en su vida. En una de sus últimas entrevistas, aseguró que tenía un fuerte deseo de formar una familia y que había encontrado en ella a la persona con quien pudo concretarlo. "Mi mujer es el gran amor de mi vida, es mi equilibrio", había expresado en otra oportunidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario