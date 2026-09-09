La historia de amor de Chiche Gelblung y Cristina Seoane: un comienzo turbulento y casi 50 años juntos

Chiche Gelblung y Cristina Seoane

Las infidelidades que pusieron en jaque a la pareja

Los primeros años de la relación estuvieron atravesados por las infidelidades de Gelblung. El propio periodista reconoció públicamente que durante aquella etapa mantenía otros vínculos y se definió como un "infiel patológico y serial".

Cristina, por su parte, contó que aquella situación provocó fuertes discusiones y rupturas. Incluso llegó a describir a Chiche como un "mentiroso profesional". En una de las crisis más recordadas, Gelblung contó que mantenía una relación con otra mujer de la editorial y que ambas terminaron descubriendo la situación.

El escándalo derivó en una fuerte pelea. Según el propio relato del periodista, Cristina llegó a arrojar por el balcón de un piso 15 parte de sus pertenencias, entre ellas discos, gemelos y relojes, mientras la otra mujer le cortó corbatas y trajes. "Siempre fui un infiel patológico y serial", reconoció años después Gelblung al recordar aquella época.

La reconciliación y el cambio de rumbo

Después de aquella crisis, Gelblung decidió intentar recuperar a Cristina. Le enviaba flores y bombones y buscaba generar encuentros para volver a acercarse a ella. Finalmente, Seoane aceptó darle una nueva oportunidad y la pareja consiguió reconstruir el vínculo.

A partir de entonces, según contó el propio periodista, su vida sentimental tomó otro rumbo. Gelblung llegó a resumir ese cambio con una particular frase: "Cuando un infiel es domado, se vuelve el tipo más fiel del planeta". La pareja también recurrió a terapia para atravesar distintas diferencias y sostener la relación a lo largo de los años.

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: casi 50 años juntos

Gelblung y Seoane se casaron en 1977 y tuvieron tres hijos: Federico, María y Magdalena. Con el paso del tiempo, la familia también se amplió con la llegada de siete nietos. Durante casi cinco décadas compartieron momentos felices y otros especialmente difíciles. Entre las situaciones que atravesaron estuvieron problemas de salud, viajes, exigencias laborales y episodios de enorme tensión.

En una entrevista, Cristina resumió la dimensión de la historia que habían construido: "Nos conocemos demasiado y pasamos cosas sumamente fuertes: intentos de secuestro, persecuciones, exilio, engaños, el nacimiento de nuestros hijos y la alegría de convertirnos en abuelos".

Chiche, por su parte, siempre destacó el lugar que Cristina ocupó en su vida. En una de sus últimas entrevistas, aseguró que tenía un fuerte deseo de formar una familia y que había encontrado en ella a la persona con quien pudo concretarlo. "Mi mujer es el gran amor de mi vida, es mi equilibrio", había expresado en otra oportunidad.