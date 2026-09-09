Los emotivos mensajes de despedida a Chiche Gelblung tras su fallecimiento
Distintos periodistas, famosos y figuras del espectáculo despidieron al legendario periodista en redes sociales y destacaron su trayectoria en los medios.
El fallecimiento de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años generó un profundo impacto en los medios de comunicación y el ambiente artístico. Tras haber afrontado cuatro internaciones en lo que va del año por diversas complicaciones en su estado de salud, el histórico conductor mantuvo su actividad profesional en forma ininterrumpida hasta sus últimos días. Ante la triste noticia, destacadas personalidades de la televisión y el periodismo volcaron en sus redes sociales emotivos mensajes de despedida para homenajear a una figura que transformó la manera de ejercer el oficio.
Entre las primeras repercusiones, Pilar Smith publicó postales junto al comunicador en una gala de los premios Martín Fierro, donde manifestó: “Adiós maestro. Fuiste muy importante en el inicio de mi carrera y siempre estaré agradecida, miles de recuerdos quedarán en mí como cuando te entregué un premio Martín Fierro. Descansa en paz”.
A su turno, Flor de la V repasó la trayectoria del conductor en los medios nacionales, expresando en un primer tramo: “Se fue Chiche Gelblung. Se fue una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina. Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar”.
En la misma línea, la conductora completó sus condolencias dirigidas a los allegados del periodista: “Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros. Que descanses en paz, querido Chiche”.
Por su parte, el periodista Rodrigo Lussich recurrió a la plataforma X para rememorar la etapa profesional que compartieron, señalando: “Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí”.
En un segundo mensaje, el cofundador del sitio Rating Cero detalló la dinámica cotidiana junto al célebre entrevistador: “Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos”.
Sumándose a las muestras de afecto, Gastón Recondo compartió una imagen en la que se apreciaba el tatuaje de un alambre de púa en la muñeca del homenajeado, acompañándola con la frase: “Descansa en paz Chiche. Y Gracias por todas nuestras discusiones. Periodista de raza. (Elegí esta foto por el tatuaje en tu muñeca)”.
A su vez, Jonatan Viale manifestó su dolor por la partida del profesional y evocó la figura de su padre, el recordado Mauro Viale: “Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida”.
Seguidamente, el periodista analizó las similitudes en el estilo de trabajo de ambos referentes del oficio: “Ya sabes lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir”.
A modo de cierre, Viale imaginó un cruce profesional entre ambos en el plano espiritual: “Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión, obvio. Descansá, Chiche. Aunque, conociéndolos a los dos, cuesta imaginar que allá arriba vayan a descansar demasiado”.
Desde el plano personal y afectivo, el abogado Miguel Ángel Pierri despidió a quien consideraba parte de su círculo íntimo: “Se fue Chiche Gelblung, amigo entrañable, 37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos familia. Está y estuvo en todos los momentos de nuestra vida, presente en la mesa de cada sábado. Te vamos a extrañar. Abrazo a nuestra amada Cristina y a sus hijos. Chiche, seguro descansará en Paz”.
La nómina de figuras del espectáculo, la comunicación y la política que expresaron sus condolencias a través de las redes sociales se completó con las manifestaciones de Jorge Rial, Luis Novaresio, Lío Pecoraro, Pablo Montagna, Daniel Ambrosino, Leo Arias, Paula Volpe, Evangelina Anderson, Gustavo Méndez, Jorge Macri, Karina Iavícoli, Alberto Cormillot y Guido Záffora, quienes coincidieron en resaltar el impacto indiscutible del periodista en la historia de la televisión nacional.
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