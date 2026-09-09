Los emotivos mensajes de despedida a Chiche Gelblung tras su fallecimiento

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

En un segundo mensaje, el cofundador del sitio Rating Cero detalló la dinámica cotidiana junto al célebre entrevistador: “Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos”.

Sumándose a las muestras de afecto, Gastón Recondo compartió una imagen en la que se apreciaba el tatuaje de un alambre de púa en la muñeca del homenajeado, acompañándola con la frase: “Descansa en paz Chiche. Y Gracias por todas nuestras discusiones. Periodista de raza. (Elegí esta foto por el tatuaje en tu muñeca)”.

A su vez, Jonatan Viale manifestó su dolor por la partida del profesional y evocó la figura de su padre, el recordado Mauro Viale: “Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida”.

Chiche, te queremos tanto.

Te vamos a extrañar.

Duele mucho pero mucho tu partida.



Ya sabes lo que te diría Mauro.

Sos un animal periodístico, como él.

Máquinas de trabajo.

Obsesivos.

Sensibles pero imparables.

Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto.



De esos… pic.twitter.com/4TTNGvtvD5 — Jonatan Viale (@JonatanViale) September 9, 2026

Seguidamente, el periodista analizó las similitudes en el estilo de trabajo de ambos referentes del oficio: “Ya sabes lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir”.

A modo de cierre, Viale imaginó un cruce profesional entre ambos en el plano espiritual: “Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión, obvio. Descansá, Chiche. Aunque, conociéndolos a los dos, cuesta imaginar que allá arriba vayan a descansar demasiado”.

Desde el plano personal y afectivo, el abogado Miguel Ángel Pierri despidió a quien consideraba parte de su círculo íntimo: “Se fue Chiche Gelblung, amigo entrañable, 37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos familia. Está y estuvo en todos los momentos de nuestra vida, presente en la mesa de cada sábado. Te vamos a extrañar. Abrazo a nuestra amada Cristina y a sus hijos. Chiche, seguro descansará en Paz”.

Se fue Chiche Geblun, amigo entrañable ,37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos flia, esta y estuvo en todos los momentos de nuestra vida, presente en la mesa de cada sábado .Te vamos a extrañar .Abz a nuestra amada Cristina y a sus hijos . Chiche, seguro descansará en… — Miguel Ángel Pierri (@miguepierri) September 9, 2026

La nómina de figuras del espectáculo, la comunicación y la política que expresaron sus condolencias a través de las redes sociales se completó con las manifestaciones de Jorge Rial, Luis Novaresio, Lío Pecoraro, Pablo Montagna, Daniel Ambrosino, Leo Arias, Paula Volpe, Evangelina Anderson, Gustavo Méndez, Jorge Macri, Karina Iavícoli, Alberto Cormillot y Guido Záffora, quienes coincidieron en resaltar el impacto indiscutible del periodista en la historia de la televisión nacional.