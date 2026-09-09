La guerra del prime time noventoso: el duelo mediático entre Chiche Gelblung y Mauro Viale
Ambos protagonizaron una de las grandes disputas de la televisión argentina de los 90, marcada por la primicia, el rating y el impacto.
Durante los años 90, la televisión abierta argentina atravesó una transformación profunda. Las noticias comenzaron a mezclarse cada vez más con el entretenimiento y los casos policiales, judiciales y de la farándula se convirtieron en grandes fenómenos de audiencia. En ese escenario surgió una competencia que quedó en la memoria: la de Chiche Gelblung y Mauro Viale.
Gelblung, al frente de Memoria, y Viale, con sus diferentes ciclos periodísticos, representaban estilos distintos, pero tenían un mismo objetivo: conseguir la información antes que el rival y convertirla en el acontecimiento televisivo del momento.
El Caso Coppola, el gran escenario de la disputa
El denominado Caso Coppola, que estalló en 1996, fue uno de los ejemplos más claros de aquella televisión. El expediente policial y judicial rápidamente se transformó en un espectáculo mediático, con famosos, abogados, testigos y protagonistas secundarios ocupando horas de pantalla. La pelea por conseguir una declaración exclusiva podía ser tan importante como la noticia en sí misma.
Cada programa buscaba tener al personaje del momento, revelar un dato antes que la competencia o presentar una versión diferente de los hechos. En ese contexto, Gelblung había construido una identidad reconocible con Memoria, donde combinaba investigaciones, informes y recursos destinados a generar impacto. Viale, por su parte, apostaba por entrevistas frontales, discusiones y una conducción capaz de llevar el conflicto al centro de la pantalla.
Zócalos, informes y una televisión cada vez más explosiva
La competencia no siempre necesitaba un enfrentamiento directo entre los dos conductores. Muchas veces se producía a través de sus respectivos programas.
Los invitados eran una pieza fundamental. Conseguir una entrevista exclusiva podía significar una ventaja decisiva y obligaba al resto de los canales a reaccionar rápidamente. En una televisión con menos señales y audiencias masivas, quedarse con la primicia podía modificar por completo el resultado de una emisión.
Los zócalos y las placas también adquirieron un protagonismo inédito. Frases contundentes, títulos enormes y mensajes capaces de resumir una historia comenzaron a funcionar como parte central de la narrativa televisiva. En ese escenario, entendieron que una noticia no solamente debía ser contada: también tenía que generar expectativa, tensión y debate.
La Máquina de la Verdad, una de las marcas de Memoria
Uno de los recursos más recordados de Memoria fue la Máquina de la Verdad, el segmento basado en el polígrafo que convirtió a los interrogatorios en verdaderos acontecimientos televisivos. El atractivo estaba en observar a una persona responder preguntas frente a las cámaras mientras el programa construía una atmósfera de suspenso alrededor del resultado.
Ese recurso resumía una época en la que el periodismo televisivo incorporó cada vez más elementos propios del espectáculo. La información seguía siendo el punto de partida, pero la puesta en escena, el ritmo y el conflicto pasaron a tener un peso enorme.
Viale desarrolló otra variante de esa lógica, con entrevistas y discusiones en las que el choque entre los protagonistas podía convertirse en el principal atractivo de la emisión.
Dos estilos que cambiaron la televisión argentina
Gelblung y Viale no eran idénticos. Chiche tenía una fuerte identidad ligada al periodismo gráfico, la investigación y los informes de impacto; Viale se destacaba por una conducción más frontal y por su capacidad para generar discusiones en vivo. Sin embargo, los dos comprendieron algo que terminaría modificando para siempre la televisión argentina: la noticia también podía convertirse en espectáculo.
La disputa entre ambos quedó asociada a una década en la que la primicia tenía un valor enorme, los invitados podían definir el rating y los zócalos eran capaces de instalar una frase en la conversación pública. Con el tiempo, muchas de aquellas herramientas se volvieron habituales en los programas periodísticos. Las placas, los debates, las entrevistas confrontativas y la búsqueda permanente de la exclusiva pasaron a formar parte del lenguaje televisivo.
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