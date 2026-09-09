"Nunca le creí": cuando Chiche Gelblung reveló por qué rompió su vínculo con Javier Milei
El histórico conductor, fallecido este miércoles, supo entrevistar al actual mandatario en sus inicios de gestión, en una de las notas que más lo incomodaron.
La partida de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años abrió un profundo espacio de reflexión sobre el legado de un profesional que hizo de la transgresión y el cuestionamiento permanente su marca registrada. Y uno de sus últimos grandes momentos televisivos fue su única entrevista a Javier Milei como presidente.
En ese frondoso historial de entrevistas y coberturas que marcaron a fuego el pulso de la agenda pública argentina, uno de los capítulos más reveladores de su etapa reciente se tejió alrededor del vínculo que supo mantener con Milei, una relación periodística que nació en los tiempos previos a la marea libertaria y que terminó abruptamente por un choque de posturas frente a las cámaras.
Gelblung fue de los comunicadores que visibilizaron y entrevistaron al economista cuando su figura emergía con fuerza en los sets televisivos y las redes sociales. No obstante, con el correr del tiempo y la profundización del perfil político del actual mandatario, la sintonía dio paso a una cortocircuita insalvable que el propio conductor se encargó de desnudar sin tapujos en su paso por el programa de Pedro Rosemblat.
Chiche Gelblung y Javier Milei: la discusión por el litro de leche y el portazo telefónico
Lejos de adoptar una postura condescendiente, Chiche mantuvo el rigor de la repregunta incómoda, un ejercicio que, según su propia definición, terminó por dinamitar el diálogo institucional. "No me dio más entrevistas porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo ‘nunca más vamos a hablar’", recordaría el periodista en una nota con Rosemblat sobre aquel punto de inflexión.
El origen de la ruptura no se debió a cuestiones ideológicas abstractas, sino a la distancia entre la teoría macroeconómica y el termómetro de la calle. Ante la consulta sobre los ejes que encendieron la chispa, Gelblung explicó que la fricción escaló al interpelarlo sobre la realidad de los sectores más vulnerables.
"Por los jubilados, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un colectivo. No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", indicó el histórico periodista.
En la misma sintonía, al ser consultado sobre el grado de veracidad del líder libertario, el fundador de minutouno.com dejó en claro su escepticismo histórico. "Yo nunca le creí del todo a Milei", sentenció.
Entonces, y ante la repregunta directa sobre si lo consideraba un mentiroso, reafirmó sin titubeos: "En muchas cosas, creo que sí". Aquella negativa a bajar la guardia y a ceder ante los relatos cerrados selló un final anunciado, ratificando que para Chiche la prioridad periodística siempre estuvo del lado de la incomodidad del poder por sobre la complacencia mediática.
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