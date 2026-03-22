La historia detrás de la tremenda torta del cumpleaños de Tini Stoessel: ¿quién la hizo?

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La complicidad entre la pareja fue evidente durante los minutos que compartieron frente al público. En un gesto de cercanía, la artista le cedió el micrófono a De Paul, quien se animó a cantar un fragmento de la canción festiva refiriéndose a ella por su nombre de pila, Martina. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente una sorpresa de cumpleaños escaló rápidamente hacia una revelación que los medios de comunicación venían vaticinando durante semanas.

Tras el retiro del jugador de la Selección Argentina del escenario, el clima de celebración dio paso a una interacción directa con la audiencia. Ante el insistente cántico de la multitud que coreaba "que se casen, que se casen", Tini Stoessel decidió poner fin a las especulaciones y confirmar los rumores que incluso hablaban de posibles locaciones para la boda. Con un gesto afirmativo y una sonrisa, la cantante sentenció la noticia del año: "Sí, nos vamos a casar", susurró al micrófono, confirmando así su compromiso oficial.

Más allá de los anuncios sentimentales, el show del sábado reafirmó la vigencia de Tini como una de las máximas referentes del pop actual. La función contó con un despliegue técnico imponente y una lista de colaboradores de lujo que elevaron la energía del Kempes. Entre los invitados especiales que compartieron el escenario con la cumpleañera se destacaron figuras de la talla de Tiago PZK, Ángela Torres y Khea, aportando la cuota urbana a la noche.

La presencia local también tuvo su lugar de privilegio con la participación de Ulises Bueno, quien le dio el toque cordobés a una velada que combinó hits internacionales, sorpresas románticas y el calor de una multitud que agotó las localidades. Con esta confirmación de matrimonio y un tour que no deja de cosechar éxitos, Tini cierra su paso por Córdoba en el punto más alto de su vida personal y profesional.