La historia detrás de la tremenda torta del cumpleaños de Tini Stoessel: ¿quién la hizo?
La artista celebró su cumpleaños número 29 durante un show en el Estadio Kempes. Allí Rodrigo De Paul apareció con una impactante torta para soplar las velitas. ¿Quién fue la encargada de hacerla?
Belén Suárez es la joven pastelera cordobesa que tuvo la misión de realizar el impactante y enorme pastel plateado de 13 kilos para que Tini celebre su cumpleaños durante el show en el estadio Kempes. La repostera contó al medio local La Voz del Interior que le hicieron en el encargo en principio sin decirle para qué artista era. Ella pasó un presupuesto y le dijeron que querían una torta aún más grande y entonces le revelaron que era para Tini y que debía verse desde lejos. Por eso resolvieron hacer una torta inmensa y muy llamativa.
El festejo durante el show
El Estadio Mario Alberto Kempes se convirtió en el escenario de uno de los momentos más memorables en la carrera de Tini Stoessel. Durante las noches del viernes 20 y sábado 21 de marzo, la artista presentó su aclamado Futttura World Tour en la provincia de Córdoba, pero fue la segunda función la que quedará grabada en la memoria colectiva. Coincidiendo con su cumpleaños número 29, la cantante no solo brindó un espectáculo de nivel internacional, sino que protagonizó un capítulo romántico que paralizó a sus fanáticos.
El clímax de la jornada ocurrió cuando, en medio de las celebraciones, Rodrigo De Paul irrumpió en el escenario portando una imponente torta de dos pisos diseñada exclusivamente para la ocasión. La aparición del actual jugador del Inter Miami desató un estallido de euforia entre los 30 mil espectadores presentes. Mientras los músicos y el equipo entonaban el tradicional "Feliz cumpleaños", Tini se mostró visiblemente conmovida, recorriendo el escenario para abrazar a sus colaboradores hasta encontrarse con el futbolista, a quien recibió con un beso antes de que él procediera a encender las velas del pastel.
La complicidad entre la pareja fue evidente durante los minutos que compartieron frente al público. En un gesto de cercanía, la artista le cedió el micrófono a De Paul, quien se animó a cantar un fragmento de la canción festiva refiriéndose a ella por su nombre de pila, Martina. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente una sorpresa de cumpleaños escaló rápidamente hacia una revelación que los medios de comunicación venían vaticinando durante semanas.
Tras el retiro del jugador de la Selección Argentina del escenario, el clima de celebración dio paso a una interacción directa con la audiencia. Ante el insistente cántico de la multitud que coreaba "que se casen, que se casen", Tini Stoessel decidió poner fin a las especulaciones y confirmar los rumores que incluso hablaban de posibles locaciones para la boda. Con un gesto afirmativo y una sonrisa, la cantante sentenció la noticia del año: "Sí, nos vamos a casar", susurró al micrófono, confirmando así su compromiso oficial.
Más allá de los anuncios sentimentales, el show del sábado reafirmó la vigencia de Tini como una de las máximas referentes del pop actual. La función contó con un despliegue técnico imponente y una lista de colaboradores de lujo que elevaron la energía del Kempes. Entre los invitados especiales que compartieron el escenario con la cumpleañera se destacaron figuras de la talla de Tiago PZK, Ángela Torres y Khea, aportando la cuota urbana a la noche.
La presencia local también tuvo su lugar de privilegio con la participación de Ulises Bueno, quien le dio el toque cordobés a una velada que combinó hits internacionales, sorpresas románticas y el calor de una multitud que agotó las localidades. Con esta confirmación de matrimonio y un tour que no deja de cosechar éxitos, Tini cierra su paso por Córdoba en el punto más alto de su vida personal y profesional.
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