Netflix: la icónica película argentina que está en la plataforma y es la preferida de muchos
Esta increíble producción aterrizó hace poco en Netflix y ya se ganó un lugar entre las preferidas del público.
Entre las opciones más destacadas de Netflix, hay una película argentina que volvió a conquistar al público: Nueve reinas. Este clásico del cine nacional regresó a la plataforma en 2025 y rápidamente se transformó en una de las producciones más vistas, sobresaliendo entre el amplio catálogo de series y films disponibles.
Dirigida por Fabián Bielinsky y estrenada originalmente en el año 2000, la cinta cuenta con las actuaciones memorables de Ricardo Darín y Gastón Pauls, quienes con su talento hicieron historia en la pantalla grande.
Con una trama intensa de drama y suspenso, el film se adentra en el mundo de las estafas, liderado por dos personajes tan encantadores como impredecibles que mantienen la atención del espectador de principio a fin. Su ritmo atrapante y los giros sorprendentes la consolidaron como una obra maestra del cine argentino.
Para muchos suscriptores de Netflix, Nueve reinas es una de las mejores producciones nacionales de todos los tiempos, una historia que exige estar atento a cada detalle para disfrutar de su final inolvidable.
La película, con una duración de 1 hora y 55 minutos, se sumó al catálogo de la plataforma el 2 de julio de 2025 y desde entonces continúa entre las favoritas del público.
De qué trata "Nueve reinas"
La película que desembarcó hace poco en Netflix tiene como protagonistas a Marcos (Ricardo Darín) y Juan (Gastón Pauls). Marcos es un experimentado estafador con un gran olfato para los engaños, acostumbrado a moverse con astucia en el mundo del delito.
Al cruzarse con Juan, un joven con menos experiencia pero mucho potencial, decide mostrarle sus trucos y lo convence de sumarse a un plan ambicioso: quedarse con las valiosas estampillas conocidas como Las Nueve Reinas, una estafa que promete cambiarles la vida para siempre.
Reparto de "Nueve reinas"
- Gastón Pauls (Juan/Sebastián)
- Ricardo Darín (Marcos)
- Leticia Brédice (Valeria)
- Ignasi Abadal (Esteban Vidal Gandolfo/Boris)
- Tomás Fonzi (Federico)
- Elsa Berenguer (Berta)
Tráiler de "Nueve reinas"
