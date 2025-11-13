Netflix: la icónica película argentina que está en la plataforma y es la preferida de muchos

De qué trata "Nueve reinas"

La película que desembarcó hace poco en Netflix tiene como protagonistas a Marcos (Ricardo Darín) y Juan (Gastón Pauls). Marcos es un experimentado estafador con un gran olfato para los engaños, acostumbrado a moverse con astucia en el mundo del delito.

Al cruzarse con Juan, un joven con menos experiencia pero mucho potencial, decide mostrarle sus trucos y lo convence de sumarse a un plan ambicioso: quedarse con las valiosas estampillas conocidas como Las Nueve Reinas, una estafa que promete cambiarles la vida para siempre.

Reparto de "Nueve reinas"

Gastón Pauls (Juan/Sebastián)

Ricardo Darín (Marcos)

Leticia Brédice (Valeria)

Ignasi Abadal (Esteban Vidal Gandolfo/Boris)

Tomás Fonzi (Federico)

Elsa Berenguer (Berta)

Tráiler de "Nueve reinas"