La emotiva reacción de Guido Kaczka a la historia de vida de un participante sin extremidades
El participante que nació sin extremidades conmovió a todos en “Buenas noches, familia” con su historia de resiliencia y una canción dedicada a su amigo del alma.
La televisión argentina vivió una de sus noches más conmovedoras con la aparición de Pancho en Buenas noches, familia por la pantalla de El Trece. Su historia trascendió el formato de entretenimiento y se transformó en una verdadera lección de vida. Nacido sin piernas ni brazos, llegó al programa conducido por Guido Kaczka con un objetivo profundamente solidario: obtener el premio para el hogar de Capitán Bermúdez, donde fue recibido de niño junto a su madre y su tía del corazón.
Ese lugar, que se convirtió en su familia elegida, hoy brinda contención a 50 personas y fue el motor de su presentación. Desde el primer instante, su relato capturó la atención del público. Pancho habló con serenidad, pero con una fuerza interior que conmovió a todos.
Mostró con orgullo el tatuaje que lleva en una de sus extremidades, con una frase inspiradora que resume su espíritu: “Para qué quiero pies, si tengo alas”. Detrás de esas palabras se esconde su filosofía de vida, su modo de enfrentar la adversidad y de agradecer a quienes lo acompañaron en su camino.
El momento de mayor emoción llegó cuando Pancho decidió cambiar la rutina de interpretar canciones conocidas y presentó una composición propia titulada “Canción para Beto”, dedicada a su amigo y hermano del alma. Antes de comenzar, explicó que la letra estaba inspirada en la gratitud que siente por ese compañero de vida que siempre lo empuja a seguir adelante. Al interpretar el tema, la atmósfera del estudio se transformó: cada palabra reflejaba amor, empatía y unión.
Los versos hablaban de comprensión, apoyo incondicional y fraternidad, y su interpretación generó un silencio respetuoso seguido de un estallido de aplausos. Guido Kaczka, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas y expresó: “Sos un fenómeno, Pancho. Esta canción debería enseñarse en las escuelas”. Sus palabras sellaron una noche que trascendió la pantalla, dejando una sensación colectiva de admiración y ternura.
La presentación no solo logró el objetivo de beneficiar al hogar que lo cobijó, sino que también se convirtió en un mensaje de esperanza. Su historia recordó a millones de espectadores que la fortaleza no depende de las circunstancias físicas, sino de la actitud frente a la vida. En tiempos donde lo superficial suele dominar los contenidos, Pancho demostró que todavía hay espacio en la televisión para la emoción genuina, la gratitud y los vínculos que dignifican el alma.
