Video: trasladaron al expresidente de Paraguay, Santiago Peña, a un cuartel bajo una lluvia de huevazos
El expresidente Santiago Peña fue sacado de su casa por seguridad tras fuertes protestas y enfrentamientos. Los manifestantes exigen que vaya a prisión.
En medio de un clima de máxima tensión, el destituido expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado esta medianoche desde su vivienda hacia el Regimiento Escolta Presidencial. La fuerte decisión se tomó por estrictas medidas de seguridad, luego de que las protestas vecinales frente a su domicilio derivaran en graves incidentes con la policía.
Huevazos y fuertes protestas contra Santiago Peña
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El operativo de traslado se ejecutó minutos antes de la medianoche. Al menos cuatro camionetas salieron velozmente de la residencia donde el exmandatario cumplía su arresto domiciliario. Al advertir el movimiento, los vecinos de La Piedad y otras zonas aledañas salieron de sus casas para realizar un escrache masivo, arrojando huevos y profiriendo insultos hacia el convoy, mientras exigían a los gritos su traslado a la cárcel de Tacumbú.
La situación en los alrededores del domicilio escaló rápidamente durante la jornada. Un grupo de manifestantes autoconvocados se enfrentó con los efectivos de la Policía Nacional, quienes respondieron disparando balines de goma para dispersar a la multitud. En medio de los disturbios, las fuerzas de seguridad denunciaron la presencia de infiltrados y confirmaron que un comisario resultó herido por el impacto de un proyectil.
El rol del caso ueno bank y la orden judicial
El exjefe de Estado paraguayo permanecía recluido en su vivienda bajo la orden de la Fiscalía, que dictó su detención tras imputarlo por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados al vaciamiento de ueno bank. Peña había sido destituido horas antes por unanimidad en la Cámara de Senadores (con el voto de los 43 legisladores presentes), acorralado por el colapso de la entidad financiera que dejó a miles de ahorristas sin acceso a su dinero.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el cambio de lugar de reclusión hacia el regimiento militar fue avalado expresamente por un juez o por el Ministerio Público, aunque fuentes de seguridad ya manejaban la alternativa debido a la imposibilidad de garantizar el orden público en la zona.
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