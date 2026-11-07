Video: trasladaron al expresidente de Paraguay, Santiago Peña, a un cuartel bajo una lluvia de huevazos

El rol del caso ueno bank y la orden judicial

El exjefe de Estado paraguayo permanecía recluido en su vivienda bajo la orden de la Fiscalía, que dictó su detención tras imputarlo por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles vinculados al vaciamiento de ueno bank. Peña había sido destituido horas antes por unanimidad en la Cámara de Senadores (con el voto de los 43 legisladores presentes), acorralado por el colapso de la entidad financiera que dejó a miles de ahorristas sin acceso a su dinero.