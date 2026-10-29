Mauro Icardi avanza contra Wanda Nara con otra denuncia y afianza sus planes de futuro junto a la China Suárez

La posible radicación del delantero en el país coincide con los cambios que estaría organizando la China Suárez para sus hijos. Según trascendió, los menores ya fueron inscriptos en colegios locales y la actriz habría llegado a acuerdos con Benjamín Vicuña para coordinar los viajes de los chicos al exterior.

De esta manera, la permanencia de Icardi en Argentina facilitaría la convivencia y la organización de la rutina familiar con la actriz. Pero habría otro proyecto importante en los planes de ambos: de acuerdo con la información que circuló, estarían realizando consultas legales para casarse a comienzos de 2027.