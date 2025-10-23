La inapelable decisión de Lissa Vera tras la misteriosa desaparición de Lourdes Fernández: "Ofendida y viva"

image

"Ayer no la escuchamos bien, hay un video donde no la vimos bien, tenía una situación de garganta que es extraña. Hago la denuncia para protegerla, aunque me odie, está en peligro y todos lo pensamos", sostuvo Lissa, que recordó que el acusado tiene dos condenas en suspenso.

El contexto de esta disputa se remonta a noviembre de 2022, cuando la propia Lourdes Fernández había denunciado a García Gómez por violencia de género. Sin embargo, aquel caso fue desestimado por la Justicia.

Posteriormente, la cantante de Bandana optó por pedirle disculpas públicas a su exnovio por esa denuncia.

A pesar de la ambigüedad del reciente episodio, la acción legal de Lissa Vera reabre la polémica sobre el vínculo de García Gómez con Lourdes Fernández, trasladando el conflicto nuevamente a la esfera judicial.