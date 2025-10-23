Apareció Leandro García Gómez, ex de Lourdes Fernández: "El Gobierno de Javier Milei no da para más"

Al ser consultado sobre si existía una denuncia previa por violencia de género (tal como informó la madre de la cantante), García Gómez no lo negó de forma categórica y se limitó a cuestionar la fuente. "¿Dónde te consta? ¿Te consta?", contestó.

La situación fue calificada como "rarísima" por los periodistas presentes, quienes cuestionaron que si García Gómez "no tiene nada para ocultar o si realmente quería dar su declaración en la prensa, la podría haber hecho" de manera clara y directa.