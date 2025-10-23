Apareció Leandro García Gómez, ex de Lourdes Fernández: "El Gobierno de Javier Milei no da para más"
El hombre acusado de estar detrás de la momentánea desaparición de la cantante arremetió contra los periodistas, a los que apuntó de querer desviar la atención sobre la crisis económica del país.
Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández (ex Bandana), reapareció públicamente en medio de la situación que se vivió este jueves, cuando la artista estuvo momentáneamente desaparecida.
El hombre que fue acusado por violencia de género por parte de Lissa Vera y la madre de Lourdes, era esperado por la prensa pero evitó responder a las graves denuncias sobre el manejo de las redes sociales de la cantante y su presunto aislamiento.
Para sorpresa de muchos, el exnovio de Lourdes optó en cambio, por un ataque directo al Gobierno de Javier Milei, apuntando a los periodistas por intentar desviar el foco de atención hacia él para no hablar de la crisis económica.
El diálogo con la prensa se volvió tenso cuando el hombre se negó a responder sobre su vínculo con la cantante. "El Gobierno no lo da para más, muchachos. Estuvieron deshaciendo toda la mañana las noticias para qué... Para no hablar cómo está la situación del país", sentenció.
Ante las preguntas directas sobre su relación con Lourdes y las sospechas de su entorno, García Gómez solo respondió con evasivas y negaciones. Cuando la prensa le preguntó directamente si la había aislado, el hombre respondió con una pregunta retórica sobre la crisis económica: "Es que la gente no llega a fin de mes".
Al ser consultado sobre si existía una denuncia previa por violencia de género (tal como informó la madre de la cantante), García Gómez no lo negó de forma categórica y se limitó a cuestionar la fuente. "¿Dónde te consta? ¿Te consta?", contestó.
La situación fue calificada como "rarísima" por los periodistas presentes, quienes cuestionaron que si García Gómez "no tiene nada para ocultar o si realmente quería dar su declaración en la prensa, la podría haber hecho" de manera clara y directa.
