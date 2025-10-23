La alarmante denuncia de la periodista que habló con el ex de Lourdes de Bandana: "Era la voz de ella"

pareja lourdes

Otra controversia en torno a la desaparición de Lourdes

Otro punto de incertidumbre giró en torno a la supuesta historia de Instagram que Lourdes había subido para calmar la preocupación sobre su desaparición. En este sentido, las amigas de la cantante expresaron que dudan que haya sido la cantante quien lanzó ese posteo en redes sociales

"Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Creen que quizás esa publicación no la habría subido Lourdes. En realidad, quien la habría subido es él, esa publicación, y por eso cerró los comentarios, porque si esa publicación tenía comentarios, agarrate", expresó la cronista.

La periodista resaltó este dato: "Es la única publicación que tiene Lourdes que no tiene apto los comentarios", lo que sugeriría que el objetivo fue evitar el escrutinio público y las posibles acusaciones en la red social.