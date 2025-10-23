La alarmante denuncia de la periodista que habló con el ex de Lourdes de Bandana: "Era la voz de ella"
Natalia Palmeiro habló con Leandro García Gómez y reveló un dato estremecedor sobre el diálogo con el hombre que asegura no haber visto en días a la artista.
Las últimas horas fueron muy preocupantes para el entorno de Lourdes Fernández, la integrante de Bandana que -según reveló su propia madre y Lissa Vera- sufre violencia de género en manos de quien sería su expareja Leandro García Gómez, aunque hay particularidades que indican que esta relación podría no haber terminado.
Luego de que la artista apareciera sana y salva y se reportara con las autoridades, su compañera de banda anunció que decidió denunciar a García Gómez, dado que asegura que todo el tiempo donde no se supo nada de ella era porque, en realidad, la cantante estaba con él.
Lo cierto es que, todavía, el desconcierto es total y la mismísima Lourdes no termina de clarificar su situación con su exnovio. De hecho, A la tarde (América), el ciclo que conduce Karina Mazzocco, envió a una de sus periodistas a comunicarse con el hombre en cuestión y fue la cronista quien lanzó una reveladora novedad.
Qué escuchó Natalia Palmeiro en diálogo con Leandro García Gómez
Si bien aseguró que no puede transmitir la conversación a pedido de García Gómez, sí contó que en determinado momento del diálogo se habría desnudado una fuerte sorpresa: Lourdes Fernández estaría con su expareja en estos momentos.
"En una parte, él me estaba hablando y me estaba explicando la situación, y en el fondo se escucha como un grito de 'gordooo' de una mujer. Lo escuchamos mil veces y creemos que sí, que es Lourdes", sostuvo la periodista, en una ida y vuelta con la conductora del programa de América, que asegura que también escuchó el audio.
Otra controversia en torno a la desaparición de Lourdes
Otro punto de incertidumbre giró en torno a la supuesta historia de Instagram que Lourdes había subido para calmar la preocupación sobre su desaparición. En este sentido, las amigas de la cantante expresaron que dudan que haya sido la cantante quien lanzó ese posteo en redes sociales
"Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Creen que quizás esa publicación no la habría subido Lourdes. En realidad, quien la habría subido es él, esa publicación, y por eso cerró los comentarios, porque si esa publicación tenía comentarios, agarrate", expresó la cronista.
La periodista resaltó este dato: "Es la única publicación que tiene Lourdes que no tiene apto los comentarios", lo que sugeriría que el objetivo fue evitar el escrutinio público y las posibles acusaciones en la red social.
