Rompió el silencio el ex de Lourdes Fernández: "Maniobra de la madre"
Leandro García Gómez habló con una perodista del programa A la Tarde, quien dio su versión pero también aseguró escuchar la voz de la excantante de Bandana.
El escándalo en torno a la exintegrante de Bandana, Lourdes Fernández, y su ex pareja, Leandro García Gómez, sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones de una periodista del programa A la Tarde, que se comunicó con el hombre acusado de violencia de género por Lissa Vera y la madre de la cantante.
La cronista relató una comunicación telefónica con García Gómez, quien no solo se defendió de las acusaciones, sino que también fue relacionado con una supuesta manipulación de las redes sociales de la cantante y un escalofriante audio de fondo.
García Gómez se comunicó con la periodista y, si bien no autorizó que la conversación se emitiera al aire, relató haber sufrido varios allanamientos en la madrugada, uno a la 1 y otro a las 4 de la mañana, asegurando que ingresaron a su casa "de manera ilegal". Atribuyó esta situación a una "maniobra de la madre de Lourdes", quien, según él, tendría "problemas psiquiátricos".
El momento más revelador de la nota fue cuando la productora ejecutiva del programa, Natalia Palmeiro, compartió un detalle perturbador de la llamada. "Hay una parte de la comunicación... que no la podemos compartir, pero te pido, por favor, Natalia, que cuentes lo que escuchaste. En una parte... se escucha como un grito de 'gordo' de una mujer. Que perfectamente... que claramente es de Lourdes. Es la escuchamos mil veces y creemos que sí que es Lourdes", sostuvo.
La voz, identificada por el equipo como la de la ex Bandana, plantea serios interrogantes sobre si García Gómez se encontraba a solas durante la comunicación.
Otro punto de controversia giró en torno a la supuesta historia de Instagram que Lourdes había subido para calmar la preocupación sobre su desaparición. Las amigas de la cantante dudan de su autoría.
"Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Creen que quizás esa publicación no la habría subido Lourdes. En realidad, quien la habría subido es él, esa publicación, y por eso cerró los comentarios, porque si esa publicación tenía comentarios, agarrate", expresó la cronista.
La periodista resaltó este dato: "Es la única publicación que tiene Lourdes que no tiene apto los comentarios", lo que sugeriría que el objetivo fue evitar el escrutinio público y las posibles acusaciones en la red social.
