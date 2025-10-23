Rompió el silencio el ex de Lourdes Fernández: "Maniobra de la madre"

Otro punto de controversia giró en torno a la supuesta historia de Instagram que Lourdes había subido para calmar la preocupación sobre su desaparición. Las amigas de la cantante dudan de su autoría.

"Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Creen que quizás esa publicación no la habría subido Lourdes. En realidad, quien la habría subido es él, esa publicación, y por eso cerró los comentarios, porque si esa publicación tenía comentarios, agarrate", expresó la cronista.

La periodista resaltó este dato: "Es la única publicación que tiene Lourdes que no tiene apto los comentarios", lo que sugeriría que el objetivo fue evitar el escrutinio público y las posibles acusaciones en la red social.