Crucial testimonio del fiscal, al salir de la casa del ex de Lourdes Fernández: "La noticia está ahí adentro"

La mujer reveló que su último contacto personal con Lourdes fue el pasado 4 de octubre, fecha en la que la cantante celebró su cumpleaños en el SUM de su edificio. La alarma familiar se encendió en esa reunión: "A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", explicó Mabel López. A pesar de que la familia intentó conversar con ella sobre su estado, la cantante se mantuvo firme en su relato.

Es importante recordar que Lourdes Fernández mantenía una relación conflictiva con Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en noviembre de 2022. Mabel López precisó las fechas clave de la ausencia: "Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más".

Ante la falta de comunicación, la madre decidió actuar el miércoles 22 por la tarde, presentando una denuncia formal por la desaparición de su hija en la Comisaría 14B de Palermo. La presentación se realizó vía mail con carácter de urgencia, y las autoridades se encuentran trabajando desde entonces para dar con el paradero de la artista.