Crucial testimonio del fiscal, al salir de la casa del ex de Lourdes Fernández: "La noticia está ahí adentro"
La ex Bandana se encuentra desaparecida desde el 4 de octubre pese a que sus redes sociales siguen activas y el fiscal del caso habló con la prensa.
El mundo del espectáculo se vio sacudido nuevamente este fin de semana por la inesperada desaparición de Lourdes Fernández, la querida cantante e integrante de Bandana, que derivó, incluso, en una denuncia de su excompañera Lissa Vera contra la expareja de su amiga, Leandro García Gómez.
Si bien Lourdes reapareció horas después con un video en sus redes sociales afirmando estar bien, la preocupación en su entorno más íntimo no disminuyó. Tal es así que la Justicia intervino en la causa y no se paran de generar especulaciones sobre lo que pasó con la ex Bandana que aún se encuentra desaparecida.
En medio del caso, el fiscal de la causa acudió al hogar de Leandro García Gómez y fue uno de los primeros en ingresar al domicilio. En tanto, si bien no brindó declaraciones sobre lo que vio en la casa, sí dejó una frase que generó aún más terror por lo que podría estar sucediendo con la cantante.
"La noticia está adentro del departamento", reveló el fiscal. En tanto, en el mismo móvil de "Intrusos" el encargado del edificio donde se encuentra el ex de Lourdes aseguró que la cantante se encuentra en dicho edificio. Aún así, por el momento no se conoce más sobre la causa, a excepción de que la artista continúa desaparecida mientras que su entorno afirma que sigue en peligro.
La madre de Lourdes Fernández rompió el silencio
Luego de que se presentara una denuncia por el paradero de Lourdez Fernández, la cantante de Bandana, Mabel López, su madre, brindó detalles impactantes en conversación con Pamela David en Desayuno Americano (América TV). Estos pormenores explican las razones que motivaron a la madre a formalizar la denuncia ante las autoridades.
La mujer reveló que su último contacto personal con Lourdes fue el pasado 4 de octubre, fecha en la que la cantante celebró su cumpleaños en el SUM de su edificio. La alarma familiar se encendió en esa reunión: "A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", explicó Mabel López. A pesar de que la familia intentó conversar con ella sobre su estado, la cantante se mantuvo firme en su relato.
Es importante recordar que Lourdes Fernández mantenía una relación conflictiva con Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en noviembre de 2022. Mabel López precisó las fechas clave de la ausencia: "Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más".
Ante la falta de comunicación, la madre decidió actuar el miércoles 22 por la tarde, presentando una denuncia formal por la desaparición de su hija en la Comisaría 14B de Palermo. La presentación se realizó vía mail con carácter de urgencia, y las autoridades se encuentran trabajando desde entonces para dar con el paradero de la artista.
