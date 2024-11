La inesperada confesión de Jimena Barón sobre "Love Is Blind Argentina"

“Esto fue el verano pasado, a finales de año. Mi representante, Diego, me escribe y me dice: ‘Jime, la gente de Netflix está interesada. Parece que van a hacer un reality llamado Love Is Blind, ¿lo conocés?’ Y yo le respondí: ‘¡Es mi programa favorito! Soy fanática, no solo lo conozco’. Me había visto todas las ediciones e incluso me hice amiga de dos participantes de la versión estadounidense”, comenzó relatando Barón, dejando en claro su emoción por la propuesta.

love is blind

La preparación de Jimena Barón para conducir Love Is Blind Argentina

A medida que las conversaciones avanzaban, surgió un requisito inesperado: los conductores del programa debían ser una pareja en la vida real. “Me derrumbé un poco, ya me parecía raro que me llamaran”, confesó Jimena. Sin embargo, aceptó la propuesta de grabar con su novio Matías: “Lo llamé y le dije: ‘Gordi, necesito que no me cagues esto, muero por hacer este trabajo’. Practicamos en el living de casa y, aunque él no estaba tan entusiasmado, aceptó”.

Las negociaciones siguieron, e incluso comenzaron a discutir términos económicos. Aunque para Jimena el dinero no era su principal motivación, señaló: “Sabía que de Netflix me iban a pagar bien”. Pero luego, llegó otro cambio inesperado: “Una semana después, Diego me dijo que habían descartado a Matías porque, por primera vez, no iban a usar parejas reales como conductores. Pobre, él había ensayado todo”.

Jimena Baron Love Is Blind

El desaire final del reality y la elección de Wanda Nara

Cuando parecía que todo estaba en marcha, comenzaron a surgir señales de que algo no iba bien. “Estábamos a días de empezar y yo le decía a mi representante: ‘Mirá, me voy a Quequén con mi familia, pero si me llaman, vuelvo a Buenos Aires’. Todo estaba tan sobre la fecha que era extraño que no me consultaran por maquillaje, vestuario o pelo. Diego también lo veía raro. Y de repente, nada”.

Finalmente, el día en que debía viajar, recibió la noticia que tanto temía. “Diego me mandó un mensaje diciendo: ‘Mil disculpas, nos olvidamos de avisarte que vamos con otra conductora’. ¿Cómo se olvidaron de avisarme? Empecé el año tan triste”, concluyó Jimena, entre risas y resignación.