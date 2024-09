La inesperada confesión de Julieta Poggio en Nueva York: "Vamos a comprar cositas truchas"

Allí, junto a su mamá y a su amigo Nacho Castañares, reveló un dato inesperado para sus seguidores. "Vamos a comprar cositas baratas", comenzó diciendo su excompañero de reality, lo que fue interrumpido por la modelo para contar la verdad: "Vamos a comprar cositas truchas... Louis Vuitton, Gucci...".

Inmediatamente, el madrileño le pide que no diga eso, a lo que la joven responde: "Yo lo digo", con total espontaneidad. Entre risas, continúan el paseo contando detalles de sus adquisiciones: "Acá son todos triple A, de muy buena calidad, no son baratas, pero bueno, vamos a negociar...".

Seguidamente, mostraron todo lo que habían comprado y sorprendieron a sus fans, especialmente, porque Julieta Poggio -pudiendo comprar carteras o lentes originales- elige las copias. Tal vez, no es más que la reacción al consejo de Pampita, quien en su momento le sugirió no invertir en ropa o elementos de belleza, porque "todo eso llega solo", sino que se compre "un departamento".

julieta poggio en nueva york.jpeg Julieta Poggio en Nueva York.

Julieta Poggio, sin filtro: "Engañé a todos mis ex"

En los últimos días, la ex Gran Hermano tuvo otro arranque de sinceridad y sorprendió al confesar sin ningún tipo de reparo que le fue infiel a todos los hombres con quienes estuvo en pareja: “Engañé a mis ex”, dijo como justificación al por qué de la decisión de hoy tener vínculos abiertos.

En una entrevista con Santi Maratea, Juli explicó: “A mí me sirve mucho tener una relación que sea así. Me gusta tu plan de vínculo, he estado muchos años en esa. Lo que me pasó a mí cuando estás en esa es que te da mucha seguridad y autoestima”, confirmó el influencer.

“Es lo que yo intento explicar. Contexto: relación abierta. Porque vos y yo nos entendimos. No solo te da mucha seguridad, autoestima, también da confianza en la pareja. No tenés que mentirte con nada... Se genera un vínculo muy fuerte. Yo lo recomiendo mucho. Es una relación muy sana la que tengo”, manifestó la joven con respecto a su relación actual.