La inesperada decisión de Lío Pecoraro con "A la Barbarossa"

lio pecoraro

Varias personas cercanas al programa aseguran que Pecoraro no tuvo una relación del todo fluida con el equipo, sosteniendo que hay diferencias en la dinámica de trabajo. Habrían sido estos los motivos determinantes para que el periodista diera un paso al costado de "A la Barbarossa". No obstante, no faltaron las versiones que aseguran que lo de Lío fue "un despido encubierto", con el fin de evitar conflictos públicos.

Georgina Barbarossa, por su parte, se limitó a despedir a Pecoraro al aire con palabras cálidas y agradecidas, sin entrar en detalles sobre los motivos de su partida. "Lío es un gran profesional y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa", expresó la conductora.