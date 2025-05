¡Enamorada! Graciela Alfano reveló quién le roba el corazón

Al ser consultada sobre el casamiento de su ex pareja, Matías Alé, Graciela sorprendió con su respuesta, mostrando una actitud abierta y positiva frente a su pasado amoroso: “Si estoy, es posible que vaya. Estoy muy contenta que le vaya bien. Me encantaría que a todos mis ex les vaya bien, salvo al último que no se portó bien”.

Además, la actriz no esquivó un tema delicado como la infidelidad, y se animó a reflexionar desde su propia experiencia. En un gesto de sororidad, mencionó a otras mujeres públicas que también atravesaron situaciones similares: “Todas las mujeres hemos sido víctimas de hombres desleales. Ingrid Grudke, Shakira, Pampita y yo”.

Finalmente, se mostró firme respecto a su postura sobre el perdón y la traición, y confesó cómo ha lidiado con estos temas en su vida: “Yo no perdono a alguien que no pide perdón. Ni perdón ni olvido, sí soltar. Que se vaya lejos con el viento. Yo no perdono porque eso es minimizar y no respetarse uno. En un momento fui muy infiel. Cuando soy infiel miento, oculto y yo no quería ser así”, concluyó, dejando un mensaje contundente sobre el respeto propio y la evolución emocional.