José María Muscari le confesó a Mirtha Legrand cómo es ser padre y habló de su nueva obra
Durante su visita al programa de la Chiqui, el productor habló de su hijo Lucio y emocionó con una confesión sobre lo que viene. Los detalles.
Durante su paso por el programa "La noche de Mirtha", el director teatral José María Muscari compartió detalles sobre la convivencia y el vínculo cotidiano que mantiene con su hijo adoptivo, Lucio. El artista relató el proceso de crianza que atraviesa desde la llegada del joven a su vida y sorprendió al dar a conocer sus planes familiares a futuro.
En ese sentido, el artista recordó los inicios del proceso de adopción y destacó el presente que atraviesa el joven, quien recientemente concluyó sus estudios de nivel medio para abocarse a su vocación profesional.
“Tenía 15 años y ahora tiene 18. Me llama ‘papá’ o ‘viejo’ y es un hijo bárbaro y mágico. Terminó el secundario y está estudiando para piloto de avión porque le gusta muchísimo”, señaló el productor al repasar la evolución de la relación afectiva que construyeron en este último tiempo.
Respecto al ejercicio de su rol dentro del hogar, Muscari reconoció que su desempeño cotidiano dista de las expectativas previas que tenía antes de asumir la paternidad, priorizando el establecimiento de normas claras en la convivencia.
“Pongo límites. Soy un padre muy convencional, muy estructurado. Si me hubieras preguntado qué tipo de padre quería ser, hubiera dicho moderno, pero soy más clásico”, afirmó sin tapujos.
En esa misma charla, el director manifestó sus ganas de encarar un nuevo proceso de adopción para sumar una integrante a su núcleo familiar, un tema que ya conversó previamente con su hijo.
“Yo siempre quise ser padre. También hubiese aceptado una mujer y ahora tengo la fantasía de adoptar una hija. Lo hablé con Lucio y le copa bastante”, contó sorprendiendo a todos.
El proceso creativo detrás de su próxima obra
En el tramo final de su intervención, el realizador brindó un adelanto sobre "Lucio y yo", una propuesta dramática de carácter autobiográfico que aborda las vivencias compartidas entre ambos desde su primer encuentro hasta la consolidación del lazo familiar que construyeron.
Para la elaboración de la dramaturgia, Muscari contó con la colaboración activa del propio joven, quien aportó sus miradas y correcciones sobre las escenas que integran el espectáculo.
“Es la historia real de cómo dos personas desconocidas empiezan a ser familia. Él me ayudó en la escritura, me corregía y todos sus aportes fueron certeros. La vio en un ensayo y yo me la paso emocionado porque es una historia hermosa”, cerró ante la emoción de Mirtha Legrand.
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