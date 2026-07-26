José María Muscari le confesó a Mirtha Legrand cómo es ser padre y habló de su nueva obra

En esa misma charla, el director manifestó sus ganas de encarar un nuevo proceso de adopción para sumar una integrante a su núcleo familiar, un tema que ya conversó previamente con su hijo.

“Yo siempre quise ser padre. También hubiese aceptado una mujer y ahora tengo la fantasía de adoptar una hija. Lo hablé con Lucio y le copa bastante”, contó sorprendiendo a todos.

El proceso creativo detrás de su próxima obra

En el tramo final de su intervención, el realizador brindó un adelanto sobre "Lucio y yo", una propuesta dramática de carácter autobiográfico que aborda las vivencias compartidas entre ambos desde su primer encuentro hasta la consolidación del lazo familiar que construyeron.

Para la elaboración de la dramaturgia, Muscari contó con la colaboración activa del propio joven, quien aportó sus miradas y correcciones sobre las escenas que integran el espectáculo.

“Es la historia real de cómo dos personas desconocidas empiezan a ser familia. Él me ayudó en la escritura, me corregía y todos sus aportes fueron certeros. La vio en un ensayo y yo me la paso emocionado porque es una historia hermosa”, cerró ante la emoción de Mirtha Legrand.