Benjamín Vicuña quedó descolocado cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita y la China Suárez

Para Vicuña, más allá de las diferencias que puedan existir entre los adultos, el eje siempre está puesto en sus hijos. "Lo más importante, de verdad, es el bienestar de los chicos. Yo tuve hijos con dos mujeres y se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para que los hijos puedan tener el mejor entorno posible", afirmó.

La respuesta de Vicuña sobre Pampita y la China Suárez

Aunque el actor intentó llevar la conversación hacia la crianza, Mirtha volvió a insistir con una pregunta más concreta.

"¿Con ellas tenés una buena relación? ¿Te hablás o no?", quiso saber la conductora.

Después de una breve pausa, Vicuña respondió con honestidad y dejó entrever que la comunicación existe, aunque no siempre sea sencilla.

"Me hablo. Pero esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó", reconoció.

Por qué decidió instalarse definitivamente en la Argentina

En otro tramo de la entrevista, el actor también contó por qué eligió hacer su vida en el país y aseguró que la decisión estuvo motivada por sus hijos.

"Me radiqué acá por mis hijos. Vivo a media cuadra del colegio y a media cuadra de una clínica. Entendí que mi vida es acá, mi alma está tranquila", explicó.

De esa manera, dejó en claro que toda su rutina gira alrededor de Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita, y Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez.

Si bien evitó dar detalles sobre el presente de sus vínculos con ambas, insistió en que el objetivo principal es garantizar el bienestar de los chicos y sostener una crianza compartida de la mejor manera posible.

Cabe recordar que, días atrás, Vicuña también había hablado con Intrusos sobre la situación de Magnolia y Amancio en Turquía junto a la China Suárez. Consultado sobre la incertidumbre en torno al futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray, respondió: "Evidentemente sí, pero me voy adaptando a lo que se puede".