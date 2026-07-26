Karina Mazzocco habló en La noche de Mirtha del levantamiento de su ciclo y respondió a la polémica con Mariana Fabbiani
La actriz y conductora habló con total sinceridad sobre la situación y, entre otras definiciones, aseguró: "Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar".
Karina Mazzocco fue una de las invitadas de La noche de Mirtha, donde abrió su corazón para hablar sobre el cierre de la etapa que vivió al frente de su programa en América TV. Además, se refirió al conflicto que meses atrás mantuvo con Mariana Fabbiani y dejó en claro cómo quedó la relación entre ambas.
Durante la charla con Mirtha Legrand, la conductora aseguró que hoy atraviesa el cambio con otra perspectiva y que intenta enfocarse en los aspectos positivos de este presente. "Se terminó un capítulo. Estuve cinco años fantásticos y maravillosos", resumió al recordar su paso por la señal.
De todas maneras, reconoció que el final de su ciclo no era algo que imaginara. "Si esta decisión no la tomaba alguien, yo no la iba a tomar. Entonces hoy agradezco esta pausa porque estoy disfrutando de otras cosas: me fui con mi hijo, disfruto de la familia, del tiempo y de los afectos, que a veces se dejan de lado y son lo más importante", expresó.
Aunque valoró poder dedicarle más tiempo a su vida personal, admitió que le hubiera gustado que la situación se manejara de otra manera. "Me dolió mucho la manera. Entiendo que es un negocio y que quienes dirigen toman decisiones. No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran", señaló.
Qué dijo Karina Mazzocco sobre Mariana Fabbiani
En otro tramo de la entrevista, Mazzocco también fue consultada por la polémica que protagonizó con Mariana Fabbiani. Lejos de alimentar la controversia, eligió restarle dramatismo al episodio y destacó que el conflicto ya quedó atrás.
"Con Mariana pasó lo que pasó, lo que todo el mundo sabe. Debe haber sido un accidente. Pidió disculpas y las recibí con mucha alegría, porque está muy bueno", manifestó.
Cómo fue la polémica entre Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco
El enfrentamiento entre las conductoras surgió luego de que Mariana Fabbiani mientras estaba al aire con Augusto Tartúfoli, Fabbiani leyó la información que había publicado Ángel de Brito sobre el levantamiento del programa de Karina Mazzocco y, entre risas, preguntó qué iba a pasar con Tartu y si pasaría a su programa. Ese momento fue interpretado como una burla hacia Mazzocco y su equipo en uno de los días más difíciles para ellos La situación generó repercusión en los medios y en las redes sociales, alimentando versiones sobre una interna entre ambas.
Con el correr de los días, Fabbiani aclaró lo sucedido y le pidió disculpas públicamente a Mazzocco, quien decidió aceptar el gesto y dar el tema por terminado.
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