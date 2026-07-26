Karina Mazzocco habló en La noche de Mirtha del levantamiento de su ciclo y respondió a la polémica con Mariana Fabbiani

"Con Mariana pasó lo que pasó, lo que todo el mundo sabe. Debe haber sido un accidente. Pidió disculpas y las recibí con mucha alegría, porque está muy bueno", manifestó.

Cómo fue la polémica entre Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco

El enfrentamiento entre las conductoras surgió luego de que Mariana Fabbiani mientras estaba al aire con Augusto Tartúfoli, Fabbiani leyó la información que había publicado Ángel de Brito sobre el levantamiento del programa de Karina Mazzocco y, entre risas, preguntó qué iba a pasar con Tartu y si pasaría a su programa. Ese momento fue interpretado como una burla hacia Mazzocco y su equipo en uno de los días más difíciles para ellos La situación generó repercusión en los medios y en las redes sociales, alimentando versiones sobre una interna entre ambas.

Con el correr de los días, Fabbiani aclaró lo sucedido y le pidió disculpas públicamente a Mazzocco, quien decidió aceptar el gesto y dar el tema por terminado.