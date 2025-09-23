La inesperada reacción de Mónica Farro que asustó a todos en LAM: "¿Qué pasó?"

MONICA FARRO LAM

Mónica Farro respondió a las críticas de Yanina Latorre en LAM: qué dijo

Un conflicto se desató durante una emisión en vivo de LAM entre Mónica Farro, Matilda Blanco y Yanina Latorre cuando las panelistas hicieron comentarios burlones sobre la exvedette uruguaya. Yanina sugirió de manera irónica que Farro "no se lavaba el pelo", mientras Matilda acompañó la broma con risas y gestos, generando un momento incómodo al aire. La situación causó revuelo inmediato entre el público del ciclo, quienes reaccionaron en redes criticando la actitud de las panelistas. Este episodio fue lo que motivó a Farro a realizar un descargo contundente en sus redes sociales, donde expresó su malestar y apuntó directamente a ambas

"Bueno, paso por acá para contarles un poquito de lo que me pasó con esa situación que viví en LAM, un lugar donde no es que voy de angelita invitada, sino que hoy es mi trabajo, tengo un contrato firmado", comenzó a contar Farro.

"Y lo que me pasó con esa situación de burla de estas dos personas, Yanina y Matilda, solo en una mente oscura y enferma está pensar 24 horas antes cómo reírte de mí en un programa de televisión, dicho por Matilda que lo planeó en el cumpleaños de Pepe 24 horas antes. Son dos señoras grandes haciéndole bullying a una compañera de trabajo", aseguró Farro.

Para la exvedette, lo ocurrido fue "patético. Lo que no entienden es que por gente como ellas hay mucha gente que se suicida por este tipo de burlas, por estas situaciones. Y se creen que hacerlo en un programa de televisión es más gracioso. No, no es gracioso. Es horrible lo que hicieron. Una persona como Yanina que dice que sufrió bullying por Maru Botana y lo mal que la pasó, ella termina siendo bullying".

"Matilda, que se llena la boca diciendo que ella solo habla de la ropa. ¿Y ahora qué pasó? Mentirosa y frustrada. La verdad, dos personas a las cuales yo respetaba, hoy yo no respeto más, creo que se pasaron de la raya, deberían pedir disculpas", concluyó.